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Segunda-feira (14/06) terá ensaio aberto on-line de "Entre Cacos, Cercas e Caos"

Além da apresentação circense, a programação ainda conta com peças virtuais como "O Despertar da Primavera"

Publicado em 

11 jun 2021 às 16:38

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 16:38

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TEATRO

Entre Cacos, Cercas e Caos

A artista Marina Bombachini também acrobata, pesquisadora e criadora de técnica circense realiza seu primeiro trabalho solo. O ensaio aberto do espetáculo virtual ocorre às 15h30, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Seus ingressos gratuitos podem ser adquiridos no site Sympla.  

Angustia-me

Espetáculo virtual com direção de Alexandre Mello. A peça tem acesso disponibilizado no YouTube, até o dia 30 de junho, com entrada exclusiva a partir da reserva gratuita no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos. 

O Despertar da Primavera

Montagem virtual do clássico da dramaturgia mundial, feita pela Cia. Epílogo. A adaptação é de Luccas Papp. Temporada: 7 a 28 de junho, segundas, às 20h. Ingresso: R$ 20; R$ 40; R$ 60. Venda: no site Sympla. Suas transmissões ocorrem no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Duração: 80 minutos. Classificação Indicartiva: 10 anos. 

Uma Peça para Salvar o Mundo

Espetáculo virtual com dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. A atuação/mediação é de Thiago mendonça. Temporada: 06 a 28 de junho, domingos e segundas, às 20h. Ingresso: R$ 0; R$ 10. Venda: no site Sympla. Suas transmissões ocorrem no Zoom, acessível via Sympla Streaming.

EXPOSIÇÃO

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

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