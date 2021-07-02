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Segunda-feira (05/07) terá monólogo virtual "Tudo que eu Queria te Dizer"

O espetáculo com texto de Martha Medeiros conta com a atuação de Ana Beatriz Nogueira; confira

Publicado em 

02 jul 2021 às 14:11

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 14:11

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Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

TEATRO

Tudo Que eu Queria Te Dizer

Espetáculo virtual com texto de Martha Medeiros e atuação Ana Beatriz Nogueira. Temporada: 27 de junho a 31 de julho, sempre aos sábados, domingos e segundas, às 21h. Sua transmissão ocorre via YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$10 a R$ 50. Venda: no site Sympla. 

Lá e Cá, Existe um Lugar

Comédia melodramática on-line em homenagem a Antonio Bivar, com direção de Renato Andrade. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Symmpla

EXPOSIÇÃO

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

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