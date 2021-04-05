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Segunda-feira (05/04) contará com espetáculo virtual "Pink Star"

Além da peça dirigida por Rodolfo García Vázquez, a programação terá outras atrações teatrais on-line; confira a agenda

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 13:35

Publicado em 

05 abr 2021 às 13:35

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

TEATRO

Pink Star

Espetáculo de comédia digital adaptado do original de 2017, com direção de Rodolfo García Vázquez. Sua temporada vai de 2 a 26 de abril, sextas e sábados, às 23h; domingos e segundas, às 21h. A transmissão ocorre no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos. Duração: 60 minutos.

Golpes no Ventre

Espetáculo virtual solo da atriz Jana Santa Cruz. A apresentação conta com texto e direção de Fernando Santana. A transmissão ocorre às 19h, no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Venda: no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos.

Atenas: Mutucas, Boi e Body

Espetáculo virtual integrante do festival Cenas do Nordeste. Sua transmissão ocorre às 17h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Gratuito, seus ingressos podem ser reservados no site Sympla.

Sonhoridades para Desadormecer Serpentes

Espetáculo virtual integrante do festival Cenas do Nordeste. Sua transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Gratuito, seus ingressos podem ser reservados no site Sympla.

EXPOSIÇÃO

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

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