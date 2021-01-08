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Segunda-feira (11/01) terá contação de histórias on-line para crianças

A programação cultural também contará com espetáculos digitais adultos; confira a agenda para ficar por dentro das atrações

Publicado em 

08 jan 2021 às 14:20

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 14:20

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

INFANTIL

Contos do Índio e da Floresta por Curupira

Apresentação digital com atuação e dramaturgia de Claudio Marinho. Sua transmissão ocorre às 17h, Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 20.  Venda: No site Sympla. Duração: 30 minutos. Classificação etária: 04 anos

TEATRO

Aquele Que Caminha ao Lado

Espetáculo digital com dramaturgia de Daniela Smith e idealização de Francisco Taunay. Sua transmissão ocorre às 20h, no YouTube. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: de R$ 20 a R$ 200. Venda: No site Sympla. Duração: 55 minutos. Temporada: De 14 de dezembro de 2020 a 25 de janeiro de 2021, às segundas, 20h. 

A Paixão de Brutus - Um Teatro-Canção sobre o Julio Cesar de Shakespeare

Espetáculo digital com atuação de Pedro Sá Moraes e direção de Norberto Presta. Às 21h, no YouTube. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 20. Venda: No site Sympla. Duração: 70 minutos.

EXPOSIÇÃO

Coletividade Negra

A exposição virtual conta com os trabalhos de Márvila Araújo, fotógrafa, e do artista visual Luciano Feijão. A abordagem dos dois artistas traz à tona temáticas como africanidade, diáspora, ancestralidade, lutas, religiosidade. A mostra tem acesso gratuito no site do Museu Vale e segue até o dia 1º de fevereiro de 2021.

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Leonardo da Vinci - 500 anos de um Gênio

A exposição virtual é uma imersão na vida de Da Vinci e suas obras, contando com imagens, áudios, vídeos, lives e realidade aumentada. Seu acesso é gratuito e o ingresso pode ser adquirido no site da mostra. A experiência estará aberta ao público de forma on-line até o dia 28 de março de 2021.

Ivan Serpa a expressão do concreto

A exposição em cartaz até o dia 11 de janeiro de 2021 no CCBB Belo Horizonte tem tour digital de sua 1ª sala disponível gratuitamente no site CCBB virtual. A exposição com curadoria de Mareus de Lontra e Hélio Márcio Dias traz peças que retratam diversas fases do pintor brasileiro.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

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