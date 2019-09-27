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Show

Saulo e Durval Lelys trazem o Pranchão para Vitória no sábado (12/10)

Cantores trazem novamente show que é recheado de hits do axé music

Publicado em 

27 set 2019 às 14:31

Publicado em 27 de Setembro de 2019 às 14:31

Saulo e Durval Lellys Crédito: Jardel Souza
A união dos cantores Saulo e Durval Lelys, já deu certo. Lançado no ano passado, o projeto Pranchão - Saulo & Durval passou com muito sucesso, deixando um gostinho de “quero mais” em todo público que conferiu esse super show. E os capixabas já podem comemorar, pois o evento já tem data para retornar a ilha. No dia 12 de outubro, na área verde do clube Álvares Cabral, o axé vai reinar.
Um evento que traz os maiores sucessos da música baiana, hits capazes de nos teletransportar para o carnaval baiano, esse é o Pranchão. Um evento onde a nostalgia e alegria tomam conta da geração raíz e a nova geração conhece a história de um dos estilos musicais mais influentes da música brasileira. Num formato intimista, o show mescla apresentações num clima praiano em que o público apaixonado curte os grandes sucessos dos artistas na pista.

Quando?

Dia 12 de outubro de 2019, sábado, às 18h.

Onde?

Área Verde do Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória.

Quanto?

Setor único: R$ 90 (meia ou solidário); R$ 180 (inteira). Ingressos à venda no site.

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