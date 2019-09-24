Sarau da Barão no Centro

Saiba tudo sobre o O Sarau da Barão que nesta semana recebe o lançamento do livro "Lama", de Marília Carreiro
Quando?
Dia 3 de outubro de 2019, quinta, às 19h.
Onde?
Rua Barão de Monjardim, Centro, Vitória.
Quanto?
Entrada gratuita.
Publicado em
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