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Sábado (21/08): Glauco faz apresentação na Serra

A programação do dia também contará com show virtual da cantora Leila Pinheiro; confira a agenda

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 15:40

Publicado em 

17 ago 2021 às 15:40

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Liberação de eventos presenciais

Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 300 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.

MÚSICA

Leila Pinheiro

A cantora e compositora se apresenta no palco virtual Itaú Cultural. A transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. O show será de voz e piano. No repertório, um passeio por músicas de cantores como Chico Buarque, Gonzaguinha, Flávio Venturini, Guilherme Arantes, Zélia Duncan e Renato Russo. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 60 minutos. Classificação Indicativa: livre. 

Festival Mov.Cidade

O evento virtual conta com apresentações musicais de DJ Úrsula Pussynail (ES); Duarte (ES); Afronta MC (ES); e Luedji Luna (BA). Os shows on-line ocorrem no canal no YouTube do festival, a partir das 19h.

Raices de América

O grupo se apresenta às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo

Glauco

O cantor se apresenta a partir das 13h, no La Vistta (Rua Holanda, 35, Marbella, Serra ES). A tarde também contará com Samba Junior, Luca Di Belucio e Lele. Ingresso: R$ 25 (1º lote/meia). Venda: superticket.com.br. Classificação Indicativa: 18 anos. 

MC Marks

O funkeiro paulista se apresenta às 22h, no Via Shows (Avenida Estudante José Júlio de Souza, 1342, Praia de Itaparica). Ingresso: R$ 30 (masculino) e R$ 20 (feminino). Venda: no onticket.com.br. Informações: (27) 99638-4519. Classificação: 18 anos. 

Blazy + Altruism + Frogg + Eletric Gene + Outros

Os artistas se apresentam às 22h, no Tropical Sunset Club (R. Paulo Jose Luiz, 170, Patura, Guarapari). Ingressos: R$ 120. Venda: no site superticket.com.br. Informações: (27) 99983-3798.

Marcus Rauta + Freelance + Alan Vieira + Sheep + Jess

Os músicos se apresentam às 17h, no Skye (Av. Munir Hilal, 100,  Praia da Costa, Vitória). Classificação: 18 anos. Ingresso: R$ 140 (1º lote/meia). Venda: no site superticket.com.br. Informações: (27) 99820-9696.

Casaca + Trio Clandestino + DJ Sammuca

Os artistas se apresentam às 22h, no Correria (Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha). Classificação: 16 anos. Ingresso: R$ 15 (até às 23h30. Informações: (27) 98116-3325. 

Rogerinho do Querô

O artista se apresenta às 22h, no Matrix Hall (R. Waldemar Siepierski, 2 - Rio Branco, Cariacica). DJ Gustavo o Brado, Brenin, Thiago Crei, Japa, Fabrini, Diogo, KN da Vila Velha e Júnior D2 também integram a noite. Classificação: 16 anos. Ingresso: 100 primeiras mulheres entram de graça, 100 primeiros homens pagam R$ 10. Informações: (27) 3336-4776.

Babel Trio e Andréia Ramos

Os artistas se apresentam às 19h30, no El Libertador (Av. Carlos Gomes de Sá, 500, 03, Mata da Praia, Vitória). Informações: (27) 3025-1516.

Cláudio Bocca & Saulo Simonassi

Os artistas se apresentam ao vivo, às 18h, na Cervejaria Espírito Santo (Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99626-3425.

Andrea Ramos (voz) + Jorge Tarzan (violão) + Edu Szajnbrum (percussão)

Os músicos se apresentam às 12h, no A Ôca Bistrô (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). No repertório, MPB, tocando Elis Regina, Marisa Monte e Rita Lee. Informações: (27) 98825-6714. Couvert: R$ 15.

Luiza Dutra

A cantora se apresenta às 19h, no A Ôca Bistrô (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). No repertório, sambas, bossas e MPB. Informações: (27) 98825-6714. Couvert: R$ 15. 

Julio e Manfrim + Higino e Gabriel

Os artistas se apresentam às 19h, no Hangar Gastrobar (Colina de Laranjeiras, Serra). Informações: (27) 99274-3949.

Ubondo

A banda se apresenta às 22h, no Ensaio Botequim (R. Joaquim Lírio, 778 - Praia do Canto, Vitória). Informações: (27) 99904-5360. 

TEATRO

Cascavel

Espetáculo virtual com texto de Catrina McHugh e direção de Sérgio Ferrara. Sua transmissão ocorre a partir das 00h, no YouTube, estando liberada para acesso até o final do dia. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 0 a R$ 50. Venda: no site Sympla.

Corte

Espetáculo virtual com texto e direção de Andreia Pires. No elenco, Geane Albuquerque, Larissa Goes e Sol Moufer. Sua exibição gratuita tem início dia 16 de agosto e segue até o dia 5 de setembro, no canal no YouTube do Itaú Cultural. Classificação Indicativa: 14 anos.

INFANTIL

Vento Forte Para Água e Sabão

Espetáculo virtual da Companhia Fiandeiros de Teatro. Sua exibição gratuita teve início no último dia 15 e segue até 29 de agosto, no canal no YouTube do Itaú Cultural. Duração: 55 minutos. Classificação Indicativa: livre. 

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