Sábado (20) tem lives de carnaval com DJ Vintage Culture e Pabllo Vittar

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Música
Live Vintage Culture
A partir das 16h, ocorre a live do DJ Vintage Culture. O show promovido pelo Camarote Salvador será realizado diretamente da Baía de Todos os Santos. A live será transmitida por meio do Youtube.
Festival MinhoQueens da Cultura Drag
A partir das 16h, com participação de Pepita, Lia Clark, Kaya Conky, Danny Bond, Mama Darling, Rita Von Hunty e Alexia Twister. Com transmissão pela internet.
Outros Sons do Carnaval
A partir das 19h, com apresentações do Grupo Vocal do Instituto Anelo e do Grupo Baião Anelo. Transmissão pelo site do portal A Cidade On.
Pabllo Vittar
A drag apresenta o “Bloco da Pabllo”, com convidados como Gorky, Zebu e Maffalda. A partir do meio-dia, no canal da artista no Twitch.
#VIRADASPONLINE
A partir do meio-dia, com shows de Carlos Dafé, com participação de Quelynah, do cantor argentino Kevin Johansen, além dos grupos Filosofia Reggae, Posse Mente, Cordel Do Fogo Encantado. Tudo pode ser conferido pelo site culturaemcasa.com.br.
Música ao vivo em barzinho
Rodrigo Balla
A partir das 16h, no Hangar Gastrobar. Entrada: R$ 20. Avenida Braúna, nº 1168, 2º Piso, Colina de Laranjeiras, Serra. Informações: (27) 99523-8610
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Leonardo da Vinci - 500 anos de um Gênio
A exposição virtual é uma imersão na vida de Da Vinci e suas obras, contando com imagens, áudios, vídeos, lives e realidade aumentada. Seu acesso é gratuito e o ingresso pode ser adquirido no site da mostra. A experiência estará aberta ao público de forma on-line até o dia 28 de março de 2021.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.
Teatro
Polaroides Secretas
A partir das 20h, com transmissão pela plataforma Sympla Streaming. Sessões gratuitas pelo site Sympla.
Questão de Falha
A partir das 21h30, com transmissão pela plataforma Sympla Streaming. Ingressos a partir de R$ 20, à venda pelo site Sympla.
Jimmy
A partir das 19h, com transmissão pela plataforma Sympla Streaming. Ingressos a partir de R$ 20, à venda pelo site Sympla.
O Sorriso da Rainha
A partir das 19h, com transmissão pela plataforma Sympla Streaming. Sessão gratuita pelo site Sympla.
FESTIVAL NITERÓI EM CENA
Até o dia 24, no niteroiemcena.com.br. No sábado, sessão acessível de “O Edredom”, seguida de mesa de conversa “Como tornar o Teatro Acessível”, às 11h; e apresentações de “Un Truc Super (Uma Coisa Legal)” às 16h, e de “Ensaio Sobre a Perda” às 21h. Grátis.