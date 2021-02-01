Sábado (06/02) contará com show virtual do cantor Chico Paes

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SHOW
Músicas Para Ver e ouvir
Show cênico on-line e gratuito da Cia. Fluctissonante. A apresentação une composições autorais de Chico Paes e interpretação em poesia sinalizada em Libras de Helena de Jorge Portela. Sua transmissão ocorre às 21h, no YouTube. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Os ingressos podem ser garantidos no site Sympla.
Giga Santos e Aurora Gordon (Gravado)
A partir das 20h, na TVE e suas redes sociais (Instagram, Facebook e YouTube), será exibida live de Giga Santos apresentando o EP "Any Colour you Like" e a apresentação "Passagens e Canções" de Aurora Gordon. As atrações fazem parte da programação do "Festival de Verão sem Aglomeração", uma realização da TVE em parceria com a Secult-ES e a TVE Bahia.
Biru MC
O MC fará live de lançamento do disco "Do Meu Quarto pro Mundo". A transmissão irá ocorrer no YouTube, às 18h, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: de R$ 15 a R$ 50. Venda: no site Sympla.
Gotas
No projeto o DJ Seu Muniz toca as novidades do mundo pop alternativo. A transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 0 a R$ 30. Venda: no site Sympla.
TEATRO
Maria!
Espetáculo digital com atuação de Claudio Mendes e autoria de Antônio Maria. Temporada: 6, 13, 20 e 27 de fevereiro, às 20h. Sua transmissão ocorre no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 20 a R$ 200. Venda: no site Sympla. Classificação: livre.
Polaroides Secretas - Por Trás dos Rótulos
Com atuação de Guilherme Barcelos, Marília Viana, Roberta Azevedo e Stephanie Degreas, o espetáculo digital é uma criação coletiva, desenvolvida a partir da obra de Andy Warhol. Temporada: 5 a 28 de fevereiro, sexta, sábado e domingo, às 20h. Sua transmissão ocorre no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos gratuitos podem ser adquiridos no site Sympla. Classificação: 12 anos. Duração: 40 minutos.
Questão de Falha
Ensaio aberto on-line da comédia com ator o Otávio Müller. Sua transmissão ocorre às 21h30, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 20. Venda: no site Sympla. Classificação Indicativa: 16 anos.
DANÇA
Aka
Espetáculo de dança digital concepção de Emilie Sugai e Lee Taylor. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla. Com entrada gratuita, os ingressos para o evento digital podem ser garantidos no site Sympla. Duração: 40 minutos. Classificação Indicativa: 12 anos.
Mamadook
Apresentação de dança contemporânea com direção de Renato Fernandes e concepção de Cesar Dias. Sua sessão ocorre às 19h, no YouTube. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 10 ou R$ 20. Venda: No site Sympla. Classificação: 16 anos. Mais informações: (61)99902-5256.
Qual é o Seu Nome?
Solo digital de dança de Juliana Iyafemí, com orientação de Vera Passos. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 35. Venda: no site Sympla. Duração: 20 minutos.
INFANTIL
A Vaca Lelé
O espetáculo on-line da Cia Baiana de Patifacia tem texto de Ronaldo Caiambroni e direção de Fernanda Paquelet junto a Lelo Filho. Musical, a apresentação será transmitida às 16h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 30 a R$ 200. Venda: No site Sympla.
Capitão Gil dos Mares Em: Vamos Fazer Teatro?
Peça interatirativa digital transmitida às 17h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. IngressO: R$ 20. Venda: no site Sympla.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Leonardo da Vinci - 500 anos de um Gênio
A exposição virtual é uma imersão na vida de Da Vinci e suas obras, contando com imagens, áudios, vídeos, lives e realidade aumentada. Seu acesso é gratuito e o ingresso pode ser adquirido no site da mostra. A experiência estará aberta ao público de forma on-line até o dia 28 de março de 2021.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.