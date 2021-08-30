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Agenda

Sábado (04/09): Grupo Imaginasamba faz show na Serra

O dia também contará com apresentação de MC Zaquin; confira a programação cultural do dia

Publicado em 

30 ago 2021 às 19:04

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 19:04

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Liberação de eventos presenciais

Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 600 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.

PARA CURTIR

Imaginasamba

O grupo se apresenta a partir das 20h, no Spettus (R. João Germano de Melo, 2626-2802, Jardim Atlântico, Serra). Ingresso: R$ 30 (promocional, 1º lote); R$ 40 (geral, 1º lote). Venda: no site Superticket. Classificação: 18 anos.

MC Zaquin

Mais Gustavo o Brabo, Thiago Crei, Carla Roberta, Thiago C. e JV de VV. A partir das 22h, no Tropical Sunset Club (R. Paulo Jose Luiz, 170, Patura, Guarapari). Ingresso: R$ 50 (meia, pista, 2º lote); R$ 50 (meia, camarote, 2º lote, promocional). Venda: no site Superticket. Classificação: 18 anos.

Ricardo Brasil

Mais Samba da Fofoca e DBem com a Vida. A partir das 19h, no Gordinho Sambão (Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória). Ingressos: R$ 20 (pista) e R$ 40 (camarote). 

Jefinho (RJ)

O cantor se apresenta a partir das 17h, no Embrazado (R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória). A noite ainda conta com Jeito de Ser, Balada do Maycon e Dj Luuh. Ingresso: R$ 60 (inteira/lote 1) e R$ 30 (meia/lote 1). Venda: no site SuperTicket. Classificação: 18 anos. 

Sambadm + É o Clima + Leley

Os artistas se apresentam a partir das 17h, no Gordinho Praia do Canto (R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória). Ingressos: não informado.

Lorelai + Rotelli + Laura Murad + The Engineers + Gisele Dario + Esquilo

Os artistas se apresentam a partir das 18h, na Casa da Mãe Joana Lounge (Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto. Via Cruzeiro Mall, segunda andar. Antigo Espirito Jazz). Ingresso: R$ 40 (lote1). Venda: no site SuperTicket. Classificação: 18 anos. 

Itals - Only Black Nights

Com DJ Lud Prado. A partir das 22h, no Antara Beach (R. Domingos Correia da Rocha - Perocão, Guarapari). Ingresso: R$ 90 (homens/meia) e R$ 60 (mulheres/meia). Venda: no site SuperTicket. Classificação: 18 anos.

Juliano Couto, Erick & Eduardo +

Os músicos se apresentam a partir das 20h, no Let's Linhares (Três Barras, Linhares). A noite também contará com DJ Mesquita e DJ Lebarch. Ingresso: não informado. Classificação: 18 anos. 

Dj Zullu

Mais DJ Gabriel Pratti, DJ Lebarch e Frazão. A partir das 22h, no Let's Guriri (R. Horácio Barbosa Alves, 1530, Guriri, São Mateus). Ingresso: R$ 30 (térreo/lote 1) e R$ 50 (camarote/lote 2). Venda: no site SuperTicket. Classificação: 18 anos. 

Le'Bai

Com WC NO BEAT, DJ BR da Tijuca, JV de VV, Jess Benevides, entre outros. A partir das 22h, no IlhaShows (Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória.). Ingresso: R$ 80 (homens/meia/lote 3); R$ 60 (mulheres /meia/ lote 3). Venda: no site SuperTicket. Classificação: 18 anos. Informações: (27)98823-9111. 

DJ Tartaruga

Mais João Fellipe & Rafael e Dj Leandro Netto. A partir das 22h, no Santo Cupido Bar (R. Joaquim Lírio, 841, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: R$ 40 (lista amiga). Classificação: 18 anos. Informações: (27) 98170-7651. 

Se Joga

Com DJs Lu Coimba, Louisy, Temponi e Bravil. A partir das 16h, no Fluente Culture Club (Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória). Ingresso: R$ 30 (mais taxa de conveniência). Venda: no site Sympla

João Paulo e Zé Arthur + Rony e Ricy + DJ GG

A partir das 23h, na Woods Vitória (Av. Dante Michelini, 301, Praia de Camburi, Vitória). Informações: (27) 99924-1617 e (27) 99889-0278.

Rodrigo Balla + Alex Salles

Os artistas se apresentam a partir das 19h, no Hangar Gastrobar (Av. Braúna, 1168, Serra). Ingresso: R$ 20 (lote 1). Venda: no site Lets.events

Aniversário de Vitória - Festival Mariscada

A partir das 12h, show com Banda Movimento. Entrada franca. Ilha das Caieiras, Vitória.

Flavinha Mendonça

Mais Dj Fabrício V. A partir das 18h, no Porão Drinks & More (Rua do Lazer, Domingos Martins). Ingressos: não informado.

MÚSICA AO VIVO

Bruna Kethily (voz e percussão) + Daniel Barreto (violão 7 cordas)

Os músicos se apresentam às 12h, no A Oca Bistrô (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). No repertório, samba. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 98825-6714.

Lua Miranda (voz) + Francisco nascimento (percussão) + Vitor Ramos (voz e violão)

Os músicos se apresentam às 19h, no A Oca Bistrô (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). No repertório, músicas de Vanessa da Mata, Marisa Monte e Adriana Calcanhoto. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 98825-6714.

Especial Fundo de Quintal e Beth Carvalho

A interpretação do som desses músicos ocorre  às 19h, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). No repertório, samba. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 3026-7868.

Dona Fran

A cantora se apresenta às 20h, no Pub 426 (R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória).  No repertório, rock clássico. Informações: (27) 99837-7080.

Marcelo Ribeiro & Saulo Simonassi

Os músicos se apresentam às 18h, na Cervejaria Espírito Santo (Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99626-3425.

Cadu Caruzo

O cantor se apresenta a partir das 17h, na cervejaria Incrível House Brewery (R. Pernambuco, 361, Bicanga, Serra). Informações: (27) 99973-9663. 

Wanderson Miossi

O cantor se apresenta a partir das 12h, no Santo Congo (R. Vasco Coutinho, 42, Barra do Jucu, Vila Velha). 

MÚSICA ON-LINE

FIVES III - Festival Internacional de Violão do Espírito Santo

No dia 4 de setembro, o evento virtual contará com concerto de Manuel Rúbio (México). A transmissão ocorre às 19h40, no canal no YouTube Facebook da Acordes Centro de Música.

Lenine

O cantor se apresenta às 20h, no canal no YouTube Virada Sustentável.

PARA TODA A FAMÍLIA

Jurassic Safari Experience

Experiência jurrássica lúdica, o show conta a história de um grupo de cientistas que recriou dinossauros de diversos períodos a partir do DNA de fósseis. Dinossauros que agora vivem, ali, dentro de um ambiente mágico. São dezenas de répteis pré-históricos animados por técnicas de manipulação e animatronic, que irão correr pelo espaço em performances e movimentos ao redor dos carros. Temporada: 2 a 7 de setembro, quintas e sextas, às 19h e 20h30; sábados e domingos, às 11h30, 14h30, 17h30, 19h. Ingresso: entre R$120 e R$210. Venda: no site www.jurassicsafari.c. Observações: Quantidade máxima de pessoas por carro - 4 (independente da idade); Quantidade de carros – 100. Local: Estacionamento do Shopping Vitória (Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitóri). 

6ª edição do Circos – Festival Internacional Sesc de Circo

O evento contará com apresentações La Trattoria (15h); Cachimônia (19h); e Retumbantes (21h), no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sec São Paulo

TEATRO

Vix Comedy Apresenta

Show de comédia com Rossini, Haeckel e Pejota. Pré show: 19h. Show: 21h. Ingresso: R$ 20 (lote 1); R$  25 (lote 2). Venda: no site Vixcomedyclub

TEATRO ON-LINE

Corte

Espetáculo virtual com texto e direção de Andreia Pires. No elenco, Geane Albuquerque, Larissa Goes e Sol Moufer. Sua exibição gratuita ocorre a partir desta segunda-feira (16), às 20h, até o dia 5 de setembro, no canal no YouTube do Itaú Cultural. Classificação Indicativa: 14 anos.

Frida Kahlo - Viva La Vida

Apresentação virtual solo com Christiane Tricerri e texto do mexicano Humberto Robles. Sua transmissão ocorre às 19h e às 20h30, no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 20. Venda: no site Sympla.

O Cão de Kafka

Espetáculo virtual inspirado no conto "Investigação de um Cão", de Franz Kafka. Sua transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 12,50 (meia); R$ 25 (inteira). Venda: no site Sympla

EXPOSIÇÕES 

Mãos que Alimentam

Exposição fotográfica com 28 painéis de fotos que retratam o agronegócio capixaba e foram publicadas nas edições da revista Conexão Safra. Temporada: 1º a 30 de setembro. Local: Shopping Vitória, em frente a Riachuelo, no 1º piso (Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória). Entrada franca. 

Impermanência

Exposição fotográfica do artista, curador e pesquisador Bruno Zorzal. A mostra traz questões como a efemeridade das imagens e a realidade da vida contemporânea, se apropriando de processos fotográficos históricos e artesanais. Visitação:  23 de junho a 17 de setembro. Segunda a sexta-feira, das 10 às 19 horas. Sábado e feriados, das 10 às 14 horas mediante agendamento através do telefone (27) 3132-5295. Local: Casa Porto das Artes Plásticas (Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro Histórico de Vitória). Classificação Indicativa: Livre. Entrada gratuita. 

Natureza Gigante

Exposição presencial com reprodução de insetos e seus predadores com sons e movimentos realísticos. Entre as atrações, formiga, joaninha, borboleta-azul, besouro-rinoceronte, vaga-lume, louva-a-deus, centopeia e gafanhoto. Visitação: até o dia 12 de setembro de 2021, durante o horário de Funcionamento do Boulevard Shopping (Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha). Entrada gratuita.

Hapticus Silvestris

Exposição presencial da artista Flávia Arruda com imersão sensorial na Mata Atlântica através de instalações, fotografias e sons.  Local: Galeria Homero Massena (Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória). Visitação: 24 de agosto a 23 de outubro, segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 13h às 17h. 

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