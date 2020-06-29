Sábado (04/07) será de lives musicais do Péricles e da cantora Lexa

Lives Musicais
Banda Mizerê
Às 14h, no seu canal no YouTube. Com a participação de Samara Castro, Jhonathan Feio e Erick Pirô.
Grupo Clareou - Arraiá
Às 15h, em seu canal no YouTube.
Lexa
Às 18h, no canal no YouTube da cantora.
Péricles
Às 18h, em seu canal no YouTube.
Xande de Pilares
Às 18h, no canal non YouTube Sistema OCB RJ. Participando da Celebração online do Dia de Cooperar do Rio de Janeiro.
Grande Live Solidária
Às 18h, no canal no YouTube da cantora Amanda. Com Larissa e Emauel. Em prol da Comunidade Terapêutica de Betânia.
Elza Soares e Flávio Renegado
Às 19h, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo.
Pixote - Arraiá
Às 20h, no canal no YouTube do grupo.
Teresa Cristina
Às 22h, no Instagram da cantora.
Somos Multi, Somos Um
Às 20h, no canal no YouTube da iniciativa. Com Mariana Coelho, Renan Burlamaqui, Leonardo Chamoun e Pedro Perez como atrações. A live solidária visa ajudar os funcionários que foram desligados e afastados da faculdade Multivix.
Fábio Pinel
Às 12h, no perfil no Instagram da Casa de Bamba e no canal no YouTube do cantor.
Fábio Pinel Convida
Às 20h, no perfil no Instagram do cantor. Bate-papo com Bruno Santos.
Todxs Music Festival
Às 17h, no perfil do festival no TikTok. Com os Djs Liu, Dre Guazzelli, Cevith e Lari Hi. Tocando diversos subgêneros da música eletrônica.
Xexéu Brasil- Live Solidária
Às 19h, no canal no YouTube do Circo Barcelona.
IV Festival de Forró e da Carne de Sol de Montanha
Às 19h, no canal no YouTube do evento. Com shows de Cacau com Leite; Carlinhos Rocha e artistas locais: Dara Santana; Saulo Novais; Thalita Fernandes; Thales e Ivan; Rodrigo Oz Canalhas; Thamires Mendes; Cristian Perez; Toni Daldi; Neguinho do Forró; e Geovani Wandel Rey.
Ivan Gadelha
Às 14h, em seu canal no YouTube. Tocando samba, pagode e afins.
Maiara e Maraisa
Às 21h30, no canal no YouTube da dupla.
Warner Pride 2020
Às 18h, no canal no YouTube da Warner Music Brasil. As atrações serão Ludmilla; Elana Dara; Jesse & Joy; Pocah; Nick Cruz; Areta Sadick; Bielo Pereira; Carol Caixeta; Cris Naumovs; Luca Scarpelli; Lucas Raniel; Neon Cunha; Paulo Vaz; Silvetty Montilla; e Spartakus.
BBQ Villa Mix
A partir das 16h, no canal no YouTube do Villa Mix. Com Bruno e Marrone, Edson e Hudson, Leonardo e outros.
Palco Portela- Live Solidária
Às 15h, no canal no YouTube da escola de samba. O seu repertório vai relembrar sambas-enredos e sambas de terreiro antológicos. A apresentação será feita pela porta-bandeira Lucinha Nobre. As doações serão revertidas em mantimentos e produtos de higiêne para os afetados pela quarentena.
Eric Land
Às 16h30, no canal no YouTube do cantor. Com a participação de Alê Oliveira, Ávine Vinny e Odete.
Lincoln Senna
Às 15h, no canal no YouTube do cantor.
Carla Cristina
Às 17h, no canal no YouTube da cantora.
Rita Cássia- Arraiá
Às 19h, no canal no YouTube da cantora.
Hotelo
Às 19h, no canal no YouTube da banda.
Priscilla Senna
Às 22h, no canal no YouTube da cantora.
Sandro DJ
Às 2oh, em seu canal no YouTube.
Teatro Online
Homem de Lata
Às 21h30, no Sympla Streaming. Texto de Moisés Liporage e atuação de Mouhamed Harfouch. Ingresso: R$ 20 , a venda no site Sympla.
Balada e Festa Virtual
Toro Live
Às 21h, no Zoom. Com Nana Torres (RJ); Larysss (MG); DGL (SP); Luis (ES); e Gamatech (ES). Além dos DJs, o evento virtual contará com performances dos artistas Lilith (BH) e Junny Salim (ES). Ingressos colaborativos podem ser comprados no site Sympla.
Arraiá da Paz - Lar Frei Aurélio
Festa virtual e solidária com missa sertaneja do Padre Marcelo Basoni e show de Edson Mineiro e Goiano. A partir das 17h, nas redes sociais e Youtube da Comunidade Bom Pastor, da Praia da Costa, em Vila Velha. Delivery de comidas típicas pelo WhatsApp (27) 99936-5025. Taxa de entrega: R$ 5. Toda a renda com as doações e compras de comidas irá para o Lar Frei Aurélio.