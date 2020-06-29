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Sábado (04/07) será de lives musicais do Péricles e da cantora Lexa

A programação também contará com apresentações de Xande de Pilares, Pixote e mais; confira a agenda

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 14:27

Publicado em 

29 jun 2020 às 14:27
O cantor Péricles
O cantor Péricles se apresentará via live no sábado (04/07) Crédito: Divulgação

Lives Musicais 

Banda Mizerê

Às 14h, no seu canal no YouTube. Com a participação de Samara Castro, Jhonathan Feio e Erick Pirô. 

Grupo Clareou - Arraiá

Às 15h, em seu canal no YouTube.

Lexa

Às 18h, no canal no YouTube da cantora

Péricles

Às 18h, em seu canal no YouTube

Xande de Pilares

Às 18h, no canal non YouTube Sistema OCB RJ. Participando da Celebração online do Dia de Cooperar do Rio de Janeiro.

Grande Live Solidária

Às 18h, no canal no YouTube da cantora Amanda. Com Larissa e Emauel. Em prol da Comunidade Terapêutica de Betânia.

Elza Soares e Flávio Renegado

Pixote - Arraiá

Às 20h, no canal no YouTube do grupo

Teresa Cristina

Às 22h, no Instagram da cantora

Somos Multi, Somos Um

Às 20h, no canal no YouTube da iniciativa. Com Mariana Coelho, Renan Burlamaqui, Leonardo Chamoun e Pedro Perez como atrações. A live solidária visa ajudar os funcionários que foram desligados e afastados da faculdade Multivix.  

Fábio Pinel

Fábio Pinel Convida

Às 20h, no perfil no Instagram do cantor. Bate-papo com  Bruno Santos. 

Todxs Music Festival

Às 17h, no perfil do festival no TikTok. Com os Djs Liu, Dre Guazzelli, Cevith e Lari Hi. Tocando diversos subgêneros da música eletrônica. 

Xexéu Brasil- Live Solidária

IV Festival de Forró e da Carne de Sol de Montanha

Às 19h, no canal no YouTube do evento. Com shows de Cacau com Leite;  Carlinhos Rocha e artistas locais: Dara Santana; Saulo Novais; Thalita Fernandes; Thales e Ivan; Rodrigo Oz Canalhas; Thamires Mendes; Cristian Perez; Toni Daldi; Neguinho do Forró; e Geovani Wandel Rey.

Ivan Gadelha

Às 14h, em seu canal no YouTube. Tocando samba, pagode e afins. 

Maiara e Maraisa

Às 21h30, no canal no YouTube da dupla

Warner Pride 2020

Às 18h, no canal no YouTube da Warner  Music Brasil. As atrações serão Ludmilla; Elana Dara; Jesse & Joy; Pocah; Nick Cruz; Areta Sadick; Bielo Pereira; Carol Caixeta; Cris Naumovs; Luca Scarpelli; Lucas Raniel; Neon Cunha; Paulo Vaz; Silvetty Montilla; e Spartakus. 

BBQ Villa Mix

A partir das 16h, no canal no YouTube do Villa Mix. Com Bruno e Marrone, Edson e Hudson, Leonardo e outros.

Palco Portela- Live Solidária

Às 15h, no canal no YouTube da escola de samba. O seu repertório vai relembrar sambas-enredos e sambas de terreiro antológicos.  A apresentação será feita pela porta-bandeira Lucinha Nobre. As doações serão revertidas em mantimentos e produtos de higiêne para os afetados pela quarentena. 

Eric Land

Às 16h30, no canal no YouTube do cantor. Com a participação de Alê Oliveira, Ávine Vinny e Odete. 

Lincoln Senna

Carla Cristina

Rita Cássia- Arraiá

Às 19h, no canal no YouTube da cantora

Hotelo

Às 19h, no canal no YouTube da banda. 

Priscilla Senna

Sandro DJ

Teatro Online

Homem de Lata

Às 21h30, no Sympla Streaming. Texto de Moisés Liporage e atuação de Mouhamed Harfouch. Ingresso: R$ 20 , a venda no site Sympla

Balada e Festa Virtual

Toro Live

Às 21h, no Zoom. Com Nana Torres (RJ); Larysss (MG); DGL (SP); Luis (ES); e Gamatech (ES). Além dos DJs, o evento virtual contará com performances dos artistas Lilith (BH) e Junny Salim (ES). Ingressos colaborativos podem ser comprados no site Sympla

Arraiá da Paz -  Lar Frei Aurélio

Festa virtual e solidária com missa sertaneja do Padre Marcelo Basoni e show de Edson Mineiro e Goiano. A partir das 17h, nas redes sociais e Youtube da Comunidade Bom Pastor, da Praia da Costa, em Vila Velha. Delivery de comidas típicas pelo WhatsApp (27) 99936-5025. Taxa de entrega: R$ 5. Toda a renda com as doações e compras de comidas irá para o Lar Frei Aurélio.

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