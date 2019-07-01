Rubel em Vitória nesta quinta (04/07)

SHOW

Rubel Crédito: Guido Argel e Giovanna Gebrin/ Divulgação

Rubel

Às 20h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 80. Informações: (27) 3232-4750.

FESTIVAL

Som de Fogueira Crédito: Cypriano

Arraiá do Degusta

Com Som de Fogueira. Às 21h. Estacionamento externo do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 3375-7642.

BALADA

Fluente

Farofada. Às 18h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 15. Informações: (27) 3311-5216.

Liverpub Vitória

Karaokê Liverpub. Às 20h. Rua Joaquim Lirio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 5 (até 21h); R$ 15 (após 21h). Informações: (27) 99944-1204.

João Fellipe e Rafael Crédito: Amós Rodrigues

Wanted Pub

“TBT – The Best Thursday” com Bianca Védova, João Fellipe & Rafael e DJ Alec Bachetti. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.

Vitrine Music Bar

Boteco do Vitrine, com Treim Caipira. Às 22h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (lista/ dependendo da ocupação); R$ 20 (couvert máximo). Informações: (27) 99950-1515.

Correria Music Bar

Forreggae do Correria com João Guilherme. Às 21h30. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 5 (até 23h); R$ 10 (após 23h). Informações: (27) 98116-3325.

FESTA

Arraiá do Pachecão

Festa julina da APAE de Vila Velha, com show da banda Comichão. Às 13h15. APAE Vila Velha. Rua Cabo Aylson Simões, 1050, Centro, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 3229-0186.

MÚSICA AO VIVO

Rúbia Fialho e Paulinho de Minas

Às 19h30. Autêntico Botequim. Rua Francisco Rubim, 380, Bento Ferreira, Vitória. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3207-4800.

André Prando Crédito: Bernardo Firme/Divulgação

André Prando

Especial Raul Seixas. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3222-3074.

TEATRO

Em Má Companhia

Ensaio Aberto. Às 19h. Má Companhia. Rua Professor Baltazar, 152, Centro, Vitória. Entrada gratuita.

A Mulher Que Matou os Peixes

Às 10h e às 15h30. Teatro Municipal de Vila Velha. Praça Duque de Caxias, Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3388-4213.

O Mistério da Casa Amarela

Às 19h30. Teatro Municipal de Vila Velha. Praça Duque de Caxias, Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3388-4213.

LITERATURA

Sarau da Barão

Aniversário de 4 anos do projeto. Às 19h. Rua Barão de Monjardim, Centro, Vitória. Entrada gratuita.

Cousa Recebe