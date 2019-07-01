Rubel em Vitória nesta quinta (04/07)

SHOW
Rubel
Às 20h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 80. Informações: (27) 3232-4750.
FESTIVAL
Arraiá do Degusta
Com Som de Fogueira. Às 21h. Estacionamento externo do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 3375-7642.
BALADA
Fluente
Farofada. Às 18h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 15. Informações: (27) 3311-5216.
Liverpub Vitória
Karaokê Liverpub. Às 20h. Rua Joaquim Lirio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 5 (até 21h); R$ 15 (após 21h). Informações: (27) 99944-1204.
Wanted Pub
“TBT – The Best Thursday” com Bianca Védova, João Fellipe & Rafael e DJ Alec Bachetti. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.
Vitrine Music Bar
Boteco do Vitrine, com Treim Caipira. Às 22h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (lista/ dependendo da ocupação); R$ 20 (couvert máximo). Informações: (27) 99950-1515.
Correria Music Bar
Forreggae do Correria com João Guilherme. Às 21h30. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 5 (até 23h); R$ 10 (após 23h). Informações: (27) 98116-3325.
FESTA
Arraiá do Pachecão
Festa julina da APAE de Vila Velha, com show da banda Comichão. Às 13h15. APAE Vila Velha. Rua Cabo Aylson Simões, 1050, Centro, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 3229-0186.
MÚSICA AO VIVO
Rúbia Fialho e Paulinho de Minas
Às 19h30. Autêntico Botequim. Rua Francisco Rubim, 380, Bento Ferreira, Vitória. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3207-4800.
André Prando
Especial Raul Seixas. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3222-3074.
TEATRO
Em Má Companhia
Ensaio Aberto. Às 19h. Má Companhia. Rua Professor Baltazar, 152, Centro, Vitória. Entrada gratuita.
A Mulher Que Matou os Peixes
Às 10h e às 15h30. Teatro Municipal de Vila Velha. Praça Duque de Caxias, Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3388-4213.
O Mistério da Casa Amarela
Às 19h30. Teatro Municipal de Vila Velha. Praça Duque de Caxias, Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3388-4213.
LITERATURA
Sarau da Barão
Aniversário de 4 anos do projeto. Às 19h. Rua Barão de Monjardim, Centro, Vitória. Entrada gratuita.
Cousa Recebe
“O cordel em debate”, com Katia Bobbop e Leonardo Ferreira. Às 17h30. Trapiche Gamão. Rua Gama Rosa, 236, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 99956-0277.