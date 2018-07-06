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Rodeio Colatina

Com campeonato de montarias e shows de Bruno & Barreti e Mano Walter (foto)

Publicado em 06 de Julho de 2018 às 16:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2018 às 16:48
Programação:
SEXTA-FEIRA, DIA 06
- SHOW COM BRUNO E BARRETO, a partir das 20h
SÁBADO, DIA 07
- SHOW COM MANO WALTER, a partir das 20h
DOMINGO, DIA 08
- RODEIO E MUITO MAIS

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