Rodeio Colatina

Programação:
SEXTA-FEIRA, DIA 06
- SHOW COM BRUNO E BARRETO, a partir das 20h
SÁBADO, DIA 07
- SHOW COM MANO WALTER, a partir das 20h
DOMINGO, DIA 08
- RODEIO E MUITO MAIS
Publicado em 06 de Julho de 2018 às 16:48
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