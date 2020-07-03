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Agenda

Ringo faz live em comemoração aos seus 80 anos na terça-feira (07/07)

Além do show em comemoração do ex-integrante dos Beatles, a agenda contará com atração infantil

Publicado em 

03 jul 2020 às 13:35

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 13:35

Ringo Starr Paul Mac Cartney
Ringo Starr, à esquerda, com Paul MacCartney ao seu lado Crédito: Ringo Starr/Divulgação

Lives Musicais

Ringo Starr

Às 21h, horário de Brasília, no canal no YouTube do cantor. A live show em comemoração aos 80 anos do cantor contará com a participação de Paul McCartney; Sheryl Crow; Gary Clark Jr.; Ben Harper; e outros. 

Teresa Cristina

Danilo Caymmi

Às 19h, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo.  Com a participação do maestro João Egashira. 

Luisa Sonza

Às 21h, com transmissão no canal no YouTube do Uol

Infantil 

Turminha da Cristina Mel

Apresentação de Dança Online

Makhala

Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Apresentação do bailarino Rubens Oliveira. O espetáculo solo Makhala é inédito, tendo sua estreia nessa live. 

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