Ringo faz live em comemoração aos seus 80 anos na terça-feira (07/07)

Lives Musicais
Ringo Starr
Às 21h, horário de Brasília, no canal no YouTube do cantor. A live show em comemoração aos 80 anos do cantor contará com a participação de Paul McCartney; Sheryl Crow; Gary Clark Jr.; Ben Harper; e outros.
Teresa Cristina
Às 22h, no perfil no Instagram da cantora.
Danilo Caymmi
Às 19h, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com a participação do maestro João Egashira.
Luisa Sonza
Às 21h, com transmissão no canal no YouTube do Uol.
Infantil
Turminha da Cristina Mel
Às 18h, em seu canal no YouTube da cantora gospel.
Apresentação de Dança Online
Makhala
Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Apresentação do bailarino Rubens Oliveira. O espetáculo solo Makhala é inédito, tendo sua estreia nessa live.