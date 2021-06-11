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Renato Braz fará show virtual no domingo (20/06)

A programação cultural do dia ainda conta com o espetáculo on-line "Uma Peça Para Salvar o Mundo"

Publicado em 

11 jun 2021 às 17:46

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 17:46

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

MÚSICA

Renato Braz

O cantor e músico se apresenta às 20h, no Zoom, accessível via Sympla Straming. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 60 minutos. Classificação Indicativa: livre. Com interpretação em libras. 

São João de Todos

O festival arraía ocorre no canal no YouTube Sua Música e conta com diversas atrações. Confira as atrações do último dia, a partir das 16h: Jarly Almeida, Matheus Alves, Priscila Senna e Walkiria Santos.

André Prando

O cantor apresenta sua treadicional live de domingo, às 20h, em seu canal no YouTube. No repertório, canções dos Beatles. 

Sá Viola + Testinha

Os músicos se apresentam às 11h, no Resenha Steak (R. Alípio da Costa e Silva, 928, Loja 2, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99834-0188.

TEATRO

Angustia-me

Espetáculo virtual com direção de Alexandre Mello. A peça tem acesso disponibilizado no YouTube, até o dia 30 de junho, com entrada exclusiva a partir da reserva gratuita no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos.

As Mariposas

Espetáculo virtual com dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. Temporada: 4 de junho a 25 de julho; sextas e sábados, às 21h; domingos, às 18h. Suas transmissões ocorrem no Zoom, acessíveis via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 ou R$ 10. Venda: no site Sympla. Duração: 90 minutos. Classificação Indicativa: 16 anos.

Uma Peça Para Salvar o Mundo

Espetáculo virtual com dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. Temporada: 06 a 28 de junho, domingos e segundas, às 20h.  Sua transmissão ocorre no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 ou R$ 10. Venda: no site Sympla. Duração: 45 minutos. Classificação Indicativa: 16 anos. 

1º Mostra de Teatro on-line APTI

Nos dias 19 e 20 de junho a Associação de Produtores Teatrais (APTI) está disponibilizando os espetáculos "Voar é O Que Me Põe em Pé", com Olivia Araujo, e "Alice, Retrato De Mulher Que Cozinha Ao Fundo", com Nicole Cordery e outros, em formato on demand. A mostra que teve início no dia 15 de maio segue até 1º de agosto, trazendo diferentes peças a cada final de semana. Ingressos: R$ 25, R$ 50, R$ 100. Os ingressos podem ser reservados no site da associação. Confira as sinopses dos espetáculos do dia:

Insônia Titus Macbeth

Espetáculo virtual com dramaturgia de Sérgio Roveri e André Guerreiro Lopes. Temporada: 19 a 30 de junho, às 20h. Sua transmissão ocorre no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Seus ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla.

EXPOSIÇÃO

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

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