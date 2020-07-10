Raimundos e Planet Hemp estarão em live show na segunda-feira (13/07)

Lives Musicais
Planet Hemp e Raimundos
Às 20h, no canal no YouTube do Festival Planeta Brasil e pelo canal 500 da Claro TV.
Cecitonio Coelho
Às 21h, no perfil no Instagram do cantor e no Facebook.
Teresa Cristina
Às 22h, no perfil no Instagram da cantora.
Clube Big Beatles Convida
Às 18h, no perfil do Instagram da banda. Bate-papo de Edu Henning com Luiz Cláudio, da banda The Fevers.
Regis Danese
Às 19h, no canal no YouTube do cantor.
Leoni
Às 21h, no canal no YouTube do cantor. Com a apresentação “Nosso lado Z”.
Mc Koringa
Às 20h, no canal no YouTube “Dg3 Music Experience”.
Kilotones
Às 20h, no canal no YouTube da banda.
Duo Mitre
Às 19h, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo.
Tequila Baby
Às 20h30, no canal no YouTube da banda.
Metallica
Às 21h, no canal no YouTube da banda. Transmitindo show de 1994, feito em São Francisco, Califórnia.
Teatro Online
Os Malefícios do Tabaco
Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com o ator pascoal da Conceição. Texto escrito por Anton Tchékhov.