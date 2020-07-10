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Raimundos e Planet Hemp estarão em live show na segunda-feira (13/07)

A apresentação é uma homenagem ao Dia Mundial do Rock e está sendo realizada pelo Festival Planeta Brasil; confira a programação

Publicado em 

10 jul 2020 às 18:24

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 18:24

Banda Raimundos
A Banda Raimundos irá se apresentar em live do Festival Planeta Brasil na segunda-feira (13) Crédito: Divulgação/ RFComunicação

Lives Musicais 

Planet Hemp e Raimundos

Às 20h, no canal no YouTube do Festival Planeta Brasil e pelo canal 500 da Claro TV. 

Cecitonio Coelho

Teresa Cristina

Clube Big Beatles Convida

Às 18h, no perfil do Instagram da banda. Bate-papo de Edu Henning com Luiz Cláudio, da banda The Fevers.

Regis Danese

Às 19h, no canal no YouTube do cantor. 

Leoni

Às 21h, no canal no YouTube do cantor. Com a apresentação “Nosso lado Z”. 

Mc Koringa

Kilotones

Às 20h, no canal no YouTube da banda

Duo Mitre

Tequila Baby

Às 20h30, no canal no YouTube da banda

Metallica

Às 21h, no canal no YouTube da banda. Transmitindo show de 1994, feito em São Francisco, Califórnia. 

Teatro Online 

Os Malefícios do Tabaco

Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com o ator pascoal da Conceição. Texto escrito por Anton Tchékhov.  

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