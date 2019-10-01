Quixotinadas terá sessão nesta terça (01/10) em Vitória

Quando?
Dia 1º de outubro de 2019, terça-feira, às 20h.
Onde?
Teatro do Sesi. Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória.
Quanto?
R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira).
Informações:
(27) 3334-7323.
Publicado em 01 de Outubro de 2019 às 12:54
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