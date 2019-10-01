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Teatro

Quixotinadas terá sessão nesta terça (01/10) em Vitória

Musical do Grupo Vira Lata de Teatro é uma é uma adaptação do texto de Silvio Roberto de Oliveira

Publicado em 01 de Outubro de 2019 às 12:54

Publicado em 

01 out 2019 às 12:54
Quixotinadas Crédito: Bresiana Saldanha

Quando?

Dia 1º de outubro de 2019, terça-feira, às 20h.

Onde?

Teatro do Sesi. Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória.

Quanto?

R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira).

Informações:

(27) 3334-7323.

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