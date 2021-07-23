Quinta-feira (29/07) terá live da Banda Nova Malandragem

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MÚSICA
Banda Nova Malandragem
O grupo se apresenta às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. A banda leva jazz e samba-rock ao público. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 60 minutos.
TEATRO
Paulo Freire, O Andarilho da Utopia
Espetáculo virtual com atuação de Richard Riguetti e dramaturgia de Júnior Santos. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 25 a R$ 75. Venda: no site Sympla. Duração: 90 minutos. Classificação Indicativa: 12 anos.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.