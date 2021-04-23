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Quinta-feira (29/04) terá show on-line do músico Elias Belmiro

Bruna Caram também compõe a programação cultural do dia com live especial de lançamento do single Redescobrir

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 17:59

Publicado em 

23 abr 2021 às 17:59

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MÚSICA

André Mehmari

O pianista que promove o encontro de diversos ritmos brasileiros se apresenta às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. A apresentação digital integra as atrações do Palco Itaú e tem ingressos gratuitos, disponíveis no site Sympla. Duração: 60 minutos. 

Bruna Caram

No dia 29 de abril o single #redescobrir será lançado pela cantora, para comemorar ela realizar duas lives na semana. A segunda transmissão ocorre na quinta-feira (29), com a participação de Zé Renato; Jean Wyllys; Zeca Baleiro; Laura carolinah; Leila Pinheiro; Luciana Mello e Diego Moraes. A apresentação acontece às 20h, em seu perfil no Instagram.

Elias Belmiro

O violeiro se apresenta às 20h, em seu canal no YouTube e perfil no Facebook de Mari de Miranda Campos. A live será em comemoração ao seu aniversário. 

TEATRO

Novo (A)Normal

Espetáculo interativo virtual com transmissão de 30 de março a 29 de abril, terças e quintas, às 21h e 22h. Ele é exibido no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos gratuitos podem ser adquiridos no site Sympla. Duração: 45 minutos. Classificação: 16 anos.

EXPOSIÇÃO

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

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