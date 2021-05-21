Quinta-feira (27/05) tem live de Arthur Joly em festival on-line

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MÚSICA
Festival Não Existe
O evento virtual conta com live de Arthur Joly, considerado um mestre dos sintetizadores. Além dele, atrações como Vermelho Wonder e Márcio Lomiranda estão presentes na programação, entre shows e bate-papos. A transmissão ocorre partir das 18h, no canal no YouTube da Gop Tun.
Tato e Anastácia
Os músicos batem um papo em live da série "Afetos", da @casanaturamusical. Na transmissão o vocalista da Banda Falamansa recebe a pernambucana Anastácia, que completa 81 anos nesta quinta-feira (27).
Cecitônio Coelho e Rodrigo Nogueira
Os músicos se apresentam ao vivo, às 18h, no Enredo Botequim (R. Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória). No repertório, samba. Informações: (27) 99687-5210.
Diego Lyra
O músico se apresenta ao vivo, às 19h, na Cervejaria Espírito Santo (Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória). No repertório, samba rock. Informações: (27) 99626-3425.
Yuri Guinjasque
O músico leva samba e música tropical, às 19h, para a Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). Informações: (27) 3026-7868.
Quarteto Batida Diferente
O grupo se apresenta ao vivo, às 18h, no bistrô A Oca (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). No repertório, Jazz. Informações: (27) 98825-6714. Couvert: R$ 15.
Ana Xavier
A cantora se apresenta ao vivo, às 19h, no restaurante El Libertador (Av. Carlos Gomes de Sá, 500, 03, Mata da Praia, Vitória). No repertório, MPB. Couvert: R$ 8. Informações: (27) 3025-1516.
Eugênio Goulart
O músico leva blues e soul ao Pimenta Carioca (Av. Saturnino Rangel Mauro, 1215, Jardim da Penha, Vitória). A música começa às 18h30. Informações: (27) 98898-7223.
Gustavo Hemaidan
O músico se apresenta ao vivo, às 18h30, no Sabor da Cachaça (Av. Dante Michelini, 775, Bloco A Lj 03, Jardim da Penha, Vitória). Informações: (27) 3019-0066.
MULTICULTURAL
1ª Mostra Povoar de Teatro de Rua
O evento virtual gratuito, que teve início no dia 24 e vai até 30 de maio, conta com espetáculos para diferentes idades, sendo eles de dança, circo e teatro, além de oficinas. A mostra tem a transmissão de suas oficinas via Zoom, com prévia inscrição virtual, através de fomulário. Já os espetáculos ocorrem no YouTube da iniciativa. Confira a programação do dia:
TEATRO
A Última Virgem
Espetáculo virtual gravado em 2019, com direção de Celso Jr. Sua transmissão ocorre às 20h, no YouTube. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 0 a R$ 20. Venda: no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos.
Luiz Gama - Uma Voz Pela Liberdade
Espetáculo on-line com texto e atuação de Deo Garcez ao lado de Soraia Arnoni. Temporada: 13, 20 e 27 de maio, às 19h. Sua transmissão ocorre no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 20 a R$ 200. Venda: no site Sympla.
O Pior de Mim
O monólogo virtual fica disponível de 00h do dia 24 de maio até às 23h59 do dia 30 do mesmo mês. Sua transmissão será no YouTube e as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 10 a R$ 200. Venda: no site Sympla. Duração: 50 minutos. Classificação Indicativa: 14 anos.
Macbeth 2020
Espetáculo virtual com direção de Sidnei Oliveira. A peça tem acesso disponibilizado no YouTube, até o dia 30 de maio, com entrada exclusiva a partir da reserva gratuita no site Sympla. Duração: 40 minutos. Classificação Indicativa: 12 anos.
Angustia-me
Espetáculo virtual com direção de Alexandre Mello. A peça tem acesso disponibilizado no YouTube, até o dia 30 de junho, com entrada exclusiva a partir da reserva gratuita no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.