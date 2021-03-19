Quinta-feira (25/03) terá peça "Constância" on-line

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MÚSICA
II Festival Rota Instrumental
O festival on-line visa explorar os talentos escondidos ao longo das margens do Rio Doce, dando visibilidade a composições autorais instrumentais de artistas locais. Ele irá de 25 a 27 de março, com apresentações ao vivo no Instagram dos artistas selecionados. Confira a programação do dia:
André Macleuri
Show live às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. A apresentação do Multi-instrumentista e compositor contará com canções executadas ao piano e ao violão e faz parte da programação do ItaúCultural.
TEATRO
Constância
Apresentação on-line com direção e dramaturgia de Joana Marinho. Sua transmissão gratuita ocorre às 20h, no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Seus ingressos podem ser reservados no site Sympla. Temporada: 25 a 28 de março, às 20h.
O Pior de Mim
Espetáculo virtual com texto e atuação de Maitê Proença. Sua transmissão ocorre às 19h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 20 a R$ 200. Venda: no site Sympla. Duração: 50 minutos. Classificação Indicativa: 14 anos.
Paulo Freire - O Andarilho da Utopia
Espetáculo digital sobre a vida do educador Paulo Freire. A dramaturgia é de Junio Santos e atuação de Luiz Antônio Rocha. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 25 a R$ 75. Venda: no site Sympla. Classificação: 12 anos.
Cuidado Quando For Falar de Mim
Espetáculo virtual com direção artística e idealização de Ricardo Santos sobre relatos de pessoas vivendo com HIV. A Dramaturgia é de Carolina Lavigne. Sua transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 a R$ 50. Venda: no site Sympla. Classificação Indicativa: 16 anos. Duração: 70 minutos.
As Mariposas
O espetáculo virtual tem dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. Sua transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0, R$ 10. Venda: no site Sympla. Temporada: 19 de fevereiro a 25 de abril, todas as quintas, sextas e sábados, às 21h; domingos, às 18h.
Aviso Prévio
O espetáculo exibido virtualmente conta com direção e Clara Carvalho, além de atuação de Fernanda Couto e Kiko Vianello. Sua transmissão ocorre às 20h, no YouTube. Ingresso: R$ 20. Venda: no site Sympla. Classificação indicativa: 12 anos. Temporada: 16 a 25 de março, sempre às 20h.
O Corpo que eu Habito
Espetáculo virtual com direção artística e coreografia de Sueli Guerra. O espetáculo gravado no Teatro Cacilda Becker, no Rio de Janeiro, será exibido às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 50 minutos. Classificação Indicativa: 10 anos. Temporada: 25 e 26 de março, às 20h; 27 e 28 de março, às 17h e 20h.
DANÇA
O Idiota
O espetáculo virtual é um solo de Marcos Abranches, com direção artística e coreográfica de Sandro Borelli. Sua Transmissão ocorre às 20h30, no Zoom, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Gratuitos, seus ingressos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 90 minutos. Classificação indicativa: 18 anos.