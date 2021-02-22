Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Para curtir

Quinta-feira (25/02) terá show live de Letrux

A programação também contará com diferentes peças virtuais, como "O Sorriso da Rainha", com texto de Maria Shu; confira a agenda

Publicado em 

22 fev 2021 às 15:03

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 15:03

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

MÚSICA

Letrux

A cantora carioca irá se apresentar às 20h30, no festival Cajubi. A transmissão será exibida no canal no YouTube do evento e em seu perfil no Instagram

Clóvis Pereira e Renato Camargo

Os músicos apresentam quartetos de cordas, às 20h, no canal no YouTube do Theatro Municipal de São Paulo

Samba do Marcelo Reis

Às 20h, o músico se apresenta na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3026-7868. 

TEATRO

O Sorriso da Rainha

Espetáculo com texto de Maria Shu e direção de Alexandre Brqazil. A atuação fica por conta de Cacau Merz. Sua transmissão gratuita ocorre às 19h, no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. A reserva dos ingressos pode ser feita no site Sympla.

Na Casa do Rio Vermelho - O Amor de Zélia e Jorge

O espetáculo conta com a direção de Renato Santos e mostra a memória musical do casal Zélia Gattai e Jorge Amado, respectivamente interpretados por Luciana Borghi e Pedro Miranda. A apresentação digital ocorre às 20h, no site Netshow.me. Ingresso: R$15. Venda: no site Sympla.

Experimento Cênico Virtual “Viva Voz”

O espetáculo virtual conta com texto e direção de Herácliton Caleb, além de atuação de Marina Merlino e Lui Vizotto. A transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 0 a R$ 50. Venda: no site Sympla.

EXPOSIÇÃO

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Leonardo da Vinci - 500 anos de um Gênio

A exposição virtual é uma imersão na vida de Da Vinci e suas obras, contando com imagens, áudios, vídeos, lives e realidade aumentada. Seu acesso é gratuito e o ingresso pode ser adquirido no site da mostra. A experiência estará aberta ao público de forma on-line até o dia 28 de março de 2021.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
“O ativo intangível é o que conecta as marcas às pessoas”, diz Luiz Lara, autor e publicitário
Programa CBN Vitória com Fernanda Queiroz
CBN Vitória ao vivo: o esquema de mobilidade e transporte para Festa da Penha e show do Guns N' Roses
Imagem de destaque
Motociclista fica gravemente ferido após colisão com carro em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados