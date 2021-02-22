Quinta-feira (25/02) terá show live de Letrux

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MÚSICA
Letrux
A cantora carioca irá se apresentar às 20h30, no festival Cajubi. A transmissão será exibida no canal no YouTube do evento e em seu perfil no Instagram.
Clóvis Pereira e Renato Camargo
Os músicos apresentam quartetos de cordas, às 20h, no canal no YouTube do Theatro Municipal de São Paulo.
Samba do Marcelo Reis
Às 20h, o músico se apresenta na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3026-7868.
TEATRO
O Sorriso da Rainha
Espetáculo com texto de Maria Shu e direção de Alexandre Brqazil. A atuação fica por conta de Cacau Merz. Sua transmissão gratuita ocorre às 19h, no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. A reserva dos ingressos pode ser feita no site Sympla.
Na Casa do Rio Vermelho - O Amor de Zélia e Jorge
O espetáculo conta com a direção de Renato Santos e mostra a memória musical do casal Zélia Gattai e Jorge Amado, respectivamente interpretados por Luciana Borghi e Pedro Miranda. A apresentação digital ocorre às 20h, no site Netshow.me. Ingresso: R$15. Venda: no site Sympla.
Experimento Cênico Virtual “Viva Voz”
O espetáculo virtual conta com texto e direção de Herácliton Caleb, além de atuação de Marina Merlino e Lui Vizotto. A transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 0 a R$ 50. Venda: no site Sympla.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Leonardo da Vinci - 500 anos de um Gênio
A exposição virtual é uma imersão na vida de Da Vinci e suas obras, contando com imagens, áudios, vídeos, lives e realidade aumentada. Seu acesso é gratuito e o ingresso pode ser adquirido no site da mostra. A experiência estará aberta ao público de forma on-line até o dia 28 de março de 2021.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.