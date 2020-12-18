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Quinta-feira (24/12) terá show live da dupla Fernando e Sorocaba

A programação também terá exibição de cinema on-line, a "Mostra Lima Duarte: profissão ator"; confira a agenda

Publicado em 

18 dez 2020 às 15:28

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 15:28

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

SHOW

Natal da Concê

Pocket show onde a cantora irá interpretar canções na voz e no violão. Ingresso: R$ 7,50. Venda: No site Sympla. 

Taty Girl

Show live, às 20h, no canal no YouTube da cantora.

Fernando e Sorocaba

A dupla sertaneja fará show live que será transmitido às 22h, em seu canal no YouTube. 

Família Lima

O grupo musical fara apresentação especial de Natal às 21h, no canal no YouTube da Claro Brasil.

ESPECIAL

Cantando o Natal com Papai Noel

Espetáculo digital  ao vivo embalado por canções de natal  diretamente de um cenário que imagina a casa do Papai Noel. Sua transmissão ocorre às 19h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 100. Venda: No site Sympla. 

CINEMA

Mostra Lima Duarte: profissão ator

De 21 de dezembro a 10 de janeiro estarão disponíveis filmes que reúnem personagens consagrados do ator Lima Duarte no site Itaú Cultural. Além disso, os filmes que terão acesso gratuito  na mostra virão acompanhados de comentários do curador da Ocupação Lima Duarte, Amilton Pinheiro.  Serão cinco obras disponibilizadas para acesso on-line durante o período: "A Volta Para Casa"; "Corpo em Delito"; "Guerra Conjugal"; "Palavra e Utopia"; e "Sargento Getúlio". 

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