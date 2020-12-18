Quinta-feira (24/12) terá show live da dupla Fernando e Sorocaba

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SHOW
Natal da Concê
Pocket show onde a cantora irá interpretar canções na voz e no violão. Ingresso: R$ 7,50. Venda: No site Sympla.
Taty Girl
Show live, às 20h, no canal no YouTube da cantora.
Fernando e Sorocaba
A dupla sertaneja fará show live que será transmitido às 22h, em seu canal no YouTube.
Família Lima
O grupo musical fara apresentação especial de Natal às 21h, no canal no YouTube da Claro Brasil.
ESPECIAL
Cantando o Natal com Papai Noel
Espetáculo digital ao vivo embalado por canções de natal diretamente de um cenário que imagina a casa do Papai Noel. Sua transmissão ocorre às 19h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 100. Venda: No site Sympla.
CINEMA
Mostra Lima Duarte: profissão ator
De 21 de dezembro a 10 de janeiro estarão disponíveis filmes que reúnem personagens consagrados do ator Lima Duarte no site Itaú Cultural. Além disso, os filmes que terão acesso gratuito na mostra virão acompanhados de comentários do curador da Ocupação Lima Duarte, Amilton Pinheiro. Serão cinco obras disponibilizadas para acesso on-line durante o período: "A Volta Para Casa"; "Corpo em Delito"; "Guerra Conjugal"; "Palavra e Utopia"; e "Sargento Getúlio".