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Quinta-feira (23/09) terá sessão virtual da peça "Guerra de Papel"

Além do musical da Tô em Outra Cia, programação conta com espetáculo digital "Paulo Freire - O Andarilho da Utopia"

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 14:40

Publicado em 

21 set 2021 às 14:40

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Liberação de eventos presenciais

Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 600 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.

TEATRO ON-LINE

Guerra de Papel - Uma Tragédia Musical Urbana

Musical virtual da Tô em Outra Cia com texto de Andreza Rodrigues e Thuane Campos. A partir das 21h, no YouTube. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 20. Venda: no site Sympla. 

Paulo Freire - O Andarilho da Utopia

Espetáculo virtual com atuação de Richard Riguetti e dramaturgia de Júnior Santos. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0  a R$75. Venda: no site Sympla. Duração: 90 minutos. Classificação Indicativa: 12 anos.

MÚSICA AO VIVO

Juliano Rabujar (voz e violão)

A partir das 19h, no A Ôca Bistrô (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). No repertório, sambas, bossas e MPB. Informações: (27) 98825-6714. Couvert: R$ 15.

Átila Ibilê

A partir das 19h, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). Couvert: R$ 10. No repertório, samba. Informações: (27) 3026-7868.

Trio Resenha

A partir das 20h, no Resenha Beach Club (Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 190, São Pedro, Serra). Couvert: R$ 5. Informações: (27) 99798-4093.

Marcus Paulo

A partir das 19h30, no El Libertador (Av. Carlos Gomes de Sá, 500, 03, Mata da Praia, Vitória). No repertório, MPB e bossa. Informações: (27) 3025-1516.

EXPOSIÇÕES 

Mãos que Alimentam

Exposição fotográfica com 28 painéis de fotos que retratam o agronegócio capixaba e foram publicadas nas edições da revista Conexão Safra. Temporada: 1º a 30 de setembro. Local: Shopping Vitória, em frente a Riachuelo, no 1º piso (Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória). Entrada franca. 

Hapticus Silvestris

Exposição presencial da artista Flávia Arruda com imersão sensorial na Mata Atlântica através de instalações, fotografias e sons.  Local: Galeria Homero Massena (Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória). Visitação: 24 de agosto a 23 de outubro, segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 13h às 17h. 

Casa da Memória

O local (Rua Luciano das Neves com Beira Mar. Área urbana. Prainha) abriga uma exposição permanente, que conta com imagens que retratam a evolução do município ao longo dos últimos 100 anos, podendo o visitante conhecer parte da história da cidade, com acervo histórico e cultural sobre a colonização do Espírito Santo. Horário de funcionamento: terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. A entrada é gratuita. Informações: (27) 3388-4344. 

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