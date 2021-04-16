Quinta-feira (22/04) terá sessão da peça "Frida Kahlo - Viva La Vida"

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MÚSICA
Festival Mucho
O festival musical ocorre completamente on-line, de 21 a 25 de abril. Com transmissões em seu canal no YouTube, o evento conta com mesas e shows virtuais. Confira a programação do dia:
6ª Semana da Canção Brasileira On-line
O evento com shows, bate-papos e oficinas virtuais teve início dia 19 e vão até 25 de abril. As transmissões ocorrem no canal no YouTube do projeto. Confira a programação do dia:
TEATRO
Frida Kahlo - Viva La Vida
Apresentação virtual solo com Christiane Tricerri e texto do mexicano Humberto Robles. Sua transmissão ocorre às 19h e às 20h30, no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Temporada: 22, 23 e 24 de abril, às 19h e 20h30. Ingresso: R$ 20. Venda: no site Sympla.
A Poderosa Sou Eu
Espetáculo de stand-up comedy com Leila Navarro. Suas transmissões ocorrem do dia 14 a 25 de abril, de quarta a domingo, sempre às 21h. A plataforma em que o espetáculo será exibido é o YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 0 a R$ 100. Venda: no site Sympla.
Cavalos em Campos Virtual
O monólogo virtual conta com a atuação de Alexandre Paz e direção de Nina da Costa Reis. Suas transmissões ocorrem nos dias 13, 14, 15, 20, 21 e 22 de abril, às 19h30, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Venda: no site Sympla.
As Mariposas
O espetáculo virtual tem dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. Sua transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0, R$ 10. Venda: no site Sympla. Temporada: 19 de fevereiro a 25 de abril, todas as quintas, sextas e sábados, às 21h; domingos, às 18h.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.