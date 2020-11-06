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Agenda

Quinta-feira (12) contará com show live de Wesley Safadão

Apresentação digital de Majur e programação do Savassi Festival  também compõem a agenda do dia; confira locais e horários das transmissões

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 18:26

Publicado em 

06 nov 2020 às 18:26
O cantor Wesley Safadão na live
O cantor Wesley Safadão na live "DVD WS Em Casa 2" Crédito: Reprodução/YouTube

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Lives Musicais

Savassi Festival

Programação gratuita com shows, mesas redondas e entrevistas no canal no YouTube do evento. 

Wesley Safadão

Às 20h o cantor faz live de lançamento do álbum "Safadão Amplificado!". A transmissão será feita em seu canal no YouTube. 

Majur

Às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo. A apresentação faz parte da programação semanal #emcasacomsesc. 

LeoEstakazero

Gloria Gaynor

Música ao vivo 

Forró de Bamba

Às 20h, o grupo 1/4 de coco toca forró pé de serra na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). Couvert: R$ 10. 

Teatro

Os Vilões de Shakespeare

O monólogo digital conta com a atuação de Marcelo Cerrado e direção de Sérgio Módela. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 20 a R$ 200. Venda: No site Sympla. Temporada: 05, 12, 19 e 26 de novembro. Classificação: 14 anos.

Cinema em casa

Metrópolis Reconecta

O Cine Metrópolis exibirá  dois curtas-metragens em seu canal no Youtube. As obras cinematográficas são: “A mulher que sou" (Brasil, 2019, cor, 15’), conta a história de Marta, que deseja se dar a chance de viver uma nova vida, em outra cidade; e "De tanto olhar o céu gastei meus olhos” (Brasil, 2017, cor, 25’), um pai envia uma carta aos filhos, após anos de abandono. O filho acredita que o pai pode ter mudado, mas a filha não.

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