Quinta-feira (12) contará com show live de Wesley Safadão

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Lives Musicais
Savassi Festival
Programação gratuita com shows, mesas redondas e entrevistas no canal no YouTube do evento.
Wesley Safadão
Às 20h o cantor faz live de lançamento do álbum "Safadão Amplificado!". A transmissão será feita em seu canal no YouTube.
Majur
Às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo. A apresentação faz parte da programação semanal #emcasacomsesc.
LeoEstakazero
Às 20h, no canal no YouTube do músico.
Gloria Gaynor
Às 19h, no canal no YouTube SummerStage.
Música ao vivo
Forró de Bamba
Às 20h, o grupo 1/4 de coco toca forró pé de serra na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). Couvert: R$ 10.
Teatro
Os Vilões de Shakespeare
O monólogo digital conta com a atuação de Marcelo Cerrado e direção de Sérgio Módela. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 20 a R$ 200. Venda: No site Sympla. Temporada: 05, 12, 19 e 26 de novembro. Classificação: 14 anos.
Cinema em casa
Metrópolis Reconecta
O Cine Metrópolis exibirá dois curtas-metragens em seu canal no Youtube. As obras cinematográficas são: “A mulher que sou" (Brasil, 2019, cor, 15’), conta a história de Marta, que deseja se dar a chance de viver uma nova vida, em outra cidade; e "De tanto olhar o céu gastei meus olhos” (Brasil, 2017, cor, 25’), um pai envia uma carta aos filhos, após anos de abandono. O filho acredita que o pai pode ter mudado, mas a filha não.