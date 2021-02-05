Quinta-feira (11/02) contará com show virtual do compositor Jonathan Silva

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?
Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]
SHOW
Poema na Garganta, Quando a Poesia Vira Canção
O projeto musical é uma iniciativa do cantor e compositor Jonathan Silva. O espetáculo literomusical foi elaborada com base em uma seleção de poesias musicadas pelo artista. Este repertório é fruto de parcerias com poetas da cena cultural contemporânea, como Elisa Lucinda, Luz Ribeiro, Daniel Minchione, Isabela Penov, entre outros, e também de composições inspiradas em poemas de autores consagrados da literatura brasileira, como Carlos Drummond de Andrade. Sua transmissão ocorrerá às 20h15, no perfil no Facebook Casa Teatro de Utopias. Antes, às 19h, haverá uma oficina-prosa de composição musical, gratuita. As inscrições podem ser feitas no link.
Diego Lyra
Música ao vivo tocando samba rock, brasilidades, axé eletrônico, rap e improvisação. Couvert: R$ 10. Apresentação a partir das 20h, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). Informações: (27) 3026-7868.
OSESP
A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) fará dois concertos virtuais em seu canal no YouTube no dia 11. Às 19h, será transmitido um coro, com William Coelho como regente. Já às 20h30, haverá apresentação da orquestra com regência de Thierry Fischer.
Gil Mello (Gravado)
Show "Mudo Conversa"do produtor musical e artista sonoro. O espetáculo com batidas minimalistas será exibido às 20h, na TVE e suas redes sociais (Instagram, Facebook e YouTube). A atração faz parte da programação do "Festival de Verão sem Aglomeração", uma realização da TVE em parceria com a Secult-ES e a TVE Bahia.
TEATRO
Paulo Freire, O Andarilho da Utopia
Espetáculo digital sobre a vida do educador Paulo Freire. A dramaturgia é de Junio Santos e atuação de Luiz Antônio Rocha. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 25 a R$ 75. Venda: No site Sympla. Classificação: 12 anos.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Leonardo da Vinci - 500 anos de um Gênio
A exposição virtual é uma imersão na vida de Da Vinci e suas obras, contando com imagens, áudios, vídeos, lives e realidade aumentada. Seu acesso é gratuito e o ingresso pode ser adquirido no site da mostra. A experiência estará aberta ao público de forma on-line até o dia 28 de março de 2021.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.