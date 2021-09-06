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Quinta-feira (09/09) terá show live do pianista Rênio Quintas

Peça virtual "Insônia Titus Macbeth" também integra a programação do dia; confira

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 19:00

Publicado em 

06 set 2021 às 19:00

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Liberação de eventos presenciais

Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 600 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.

MÚSICA ON-LINE

Rênio Quintas e trio

Os músicos se apresentam a partir das 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Liderado pelo pianista, compositor e arranjador Rênio Quintas, que assume o teclado, o grupo conta com Hamilton Pinheiro no baixo e Stive Marta na bateria. A apresentação faz parte da programação Palco Virtual Itaú. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla

MÚSICA AO VIVO

Fixer

Banda se apresenta a partir das 19h, na Cervejaria Espírito Santo (Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99626-3425. 

Lua Miranda + Francisco Nascimento + vítor Ramos

Músicos se apresentam a partir das 19h, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). No repertório, MPB. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3026-7868.

Aleks Brune (trompete) + Liana de Castro (piano) + Marcos Coelho (percussão)

Músicos se apresentam a partir das 19h, no A Oca Bistrô (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). No repertório, jazz e blues. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 98825-6714.

Rodrigo Nogueira e Cecitônio Coelho

Músicos se apresentam a partir das 19h30, no Enredo Botequim (R. Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória). No repertório, samba. Informações: (27) 3020-2626.

Filipe Villanova

Músico se apresenta a partir das 19h30, no El Libertador (Av. Carlos Gomes de Sá, 500, 03, Mata da Praia, Vitória). No repertório, brasilidades. Informações: (27) 3025-1516.

Duets

Banda se apresenta a partir das 19h, no Pub 426 (R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória). No repertório, rock. Informações: (27) 99837-7080.

Trio Resenha + Música BR

Músicos se apresentam a partir das 20h, no Resenha Beach Club (Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 190, São Pedro, Serra). No repertório, forró. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 99798-4093.

TEATRO ON-LINE

Insônia Titus Macbeth

Espetáculo virtual com direção e concepção de André Guerreiro Lopes. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 20. Venda: no site Sympla.

EXPOSIÇÕES 

Mãos que Alimentam

Exposição fotográfica com 28 painéis de fotos que retratam o agronegócio capixaba e foram publicadas nas edições da revista Conexão Safra. Temporada: 1º a 30 de setembro. Local: Shopping Vitória, em frente a Riachuelo, no 1º piso (Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória). Entrada franca. 

Impermanência

Exposição fotográfica do artista, curador e pesquisador Bruno Zorzal. A mostra traz questões como a efemeridade das imagens e a realidade da vida contemporânea, se apropriando de processos fotográficos históricos e artesanais. Visitação:  23 de junho a 17 de setembro. Segunda a sexta-feira, das 10 às 19 horas. Sábado e feriados, das 10 às 14 horas mediante agendamento através do telefone (27) 3132-5295. Local: Casa Porto das Artes Plásticas (Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro Histórico de Vitória). Classificação Indicativa: Livre. Entrada gratuita. 

Natureza Gigante

Exposição presencial com reprodução de insetos e seus predadores com sons e movimentos realísticos. Entre as atrações, formiga, joaninha, borboleta-azul, besouro-rinoceronte, vaga-lume, louva-a-deus, centopeia e gafanhoto. Visitação: até o dia 12 de setembro de 2021, durante o horário de Funcionamento do Boulevard Shopping (Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha). Entrada gratuita.

Hapticus Silvestris

Exposição presencial da artista Flávia Arruda com imersão sensorial na Mata Atlântica através de instalações, fotografias e sons.  Local: Galeria Homero Massena (Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória). Visitação: 24 de agosto a 23 de outubro, segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 13h às 17h. 

Casa da Memória

O local (Rua Luciano das Neves com Beira Mar. Área urbana. Prainha) abriga uma exposição permanente, que conta com imagens que retratam a evolução do município ao longo dos últimos 100 anos, podendo o visitante conhecer parte da história da cidade, com acervo histórico e cultural sobre a colonização do Espírito Santo. Horário de funcionamento: terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. A entrada é gratuita. Informações: (27) 3388-4344. 

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