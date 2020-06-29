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Quinta-feira (02/07) terá apresentação live do cantor Lula Ribeiro

A cantora Teresa Cristina também fará uma de suas transmissões ao vivo diárias; confira a agenda

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 13:05

Publicado em 

29 jun 2020 às 13:05
Lula Ribeiro irá se apresentar em live do Sesc na quinta-feira (02)
Lula Ribeiro irá se apresentar em live do Sesc na quinta-feira (02) Crédito: Felipe Torres/ Divulgação

Lives Musicais

Lula Ribeiro

Teresa Cristina

Fábio Pinel convida

Às 20h, no perfil no Instagram do cantor. Com bate-papo com George Durand. 

Live de Literatura

Sarau da Barão #emcasa

Às 19h, no perfil no Instagram @coisasderuth. Com a mediação de Ruth Rangel, o evento contará com a participação de Marília Carreiro, Sandrera, Henrique Pariz, Guilene Leonardi, Isabella Mariano e Marcos Monteiro. 

Apresentação de Dança Online 

A Dança do Dia

Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com Key Sawao e Ricardo Iazetta. 

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