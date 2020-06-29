Quinta-feira (02/07) terá apresentação live do cantor Lula Ribeiro

Lives Musicais
Lula Ribeiro
Às 19h, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo.
Teresa Cristina
Às 22h, no perfil no Instagram da cantora.
Fábio Pinel convida
Às 20h, no perfil no Instagram do cantor. Com bate-papo com George Durand.
Live de Literatura
Sarau da Barão #emcasa
Às 19h, no perfil no Instagram @coisasderuth. Com a mediação de Ruth Rangel, o evento contará com a participação de Marília Carreiro, Sandrera, Henrique Pariz, Guilene Leonardi, Isabella Mariano e Marcos Monteiro.
Apresentação de Dança Online
A Dança do Dia
Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com Key Sawao e Ricardo Iazetta.