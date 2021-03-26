Quarta-feira (31/03) contará com live do cantor Semper Volt

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MÚSICA
Semper Volt
O cantor João Tenório, conhecido como Semper Volt, está com lives ocorrendo todas as quartas até 7 de abril, às 21h, no canal oficial do Semper Volt. A apresentação dessa quarta-feira contará com a participação de Negro Léo.
Pipo Pêgorâro
O cantor apresenta o trabalho “Antropocósmico” às 20h, em seu canal no YouTube, o show faz parte de uma série de 7 apresentações, no total.
TEATRO
Que Mundo Deixaremos Para Keith?
Peça on-line com atuação de Corajo e Sergio Medeiros. O espetáculo ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 50 minutos. Classificação Indicativa: livre.
Golpes no Ventre
Espetáculo virtual solo da atriz Jana Santa Cruz. A apresentação conta com texto e direção de Fernando Santana. A transmissão ocorre às 19h, no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Venda: no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos.
Race
Espetáculo virtual com direção de Gustavo Paso e texto de David Mamet. Sua transmissão ocorre às 20h, via Yazo, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 10 a R$ 30. Venda: no site Sympla. Duração: 75 minutos. Classificação Indicativa: 14 anos.
DANÇA
O Idiota
O espetáculo virtual é um solo de Marcos Abranches, com direção artística e coreográfica de Sandro Borelli. Sua Transmissão ocorre às 20h30, no Zoom, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Gratuitos, seus ingressos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 90 minutos. Classificação indicativa: 18 anos.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.