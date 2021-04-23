Quarta-feira (28/04) será de live da cantora Bruna Caram e convidados

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MÚSICA
Bruna Caram
No dia 29 de abril o single #redescobrir será lançado pela cantora, para comemorar ela realizar duas lives na semana. A primeira transmissão ocorre na quarta-feira (28), com a participação de Roberta Sá; Duda Back; Gabriel Leone; Chambinho do Acordeon; Nanan Gonzaga; e Ayrton Montarroyos. A apresentação acontece às 20h, em seu perfil no Instagram.
Pipo Pegoraro
O cantor apresenta o trabalho “Antropocósmico” às 20h, em seu canal no YouTube, o show faz parte de uma série de cinco apresentações, no total.
Festival de Música Histórica
Iniciado no dia 26 de abril e indo até 28 do mesmo mês, o evento apresentará ao todo nove concertos que serão transmitidos diretamente da centenária Igreja N.Sra. de Lourdes, na colônia suíça de Helvétia, no interior de São Paulo. Suas exibições ocorrem no canal no YouTube e Facebook da Direção Cultural. Confira a programação do dia:
TEATRO
A Genealogia Celeste de uma Dança
Monólogo virtual com atuação de Luciano Chirolli e texto de Juliana Leite. Sua transmissão ocorre às 20h, Zoom, acessível via Sympla Streaming. O ingresso gratuito pode ser adquirido no site Sympla.
C.R.I.A.S
Espetáculo on-line dirigido por Jaoa de Mello e escrito por Beatriz Nauali. Em seu elenco: Éder Augusto Marcos, Maria Rosa e Paloma Rodrigues. Sua transmissão ocorre às 20h, 20h30 e 21h, no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Seus ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla.
INFANTIL
O Rato Platinado
Espetáculo virtual com direção de Jhoao Júnnior e atuação de Lucas Valadares. Temporada: 23 a 28 de abril, às 16h. Sua transmissão ocorre no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 30 minutos. Classificação Indicativa: livre.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.