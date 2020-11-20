Quarta-feira (25) terá nova versão da peça "O Último Capítulo" on-line

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Cinema
Festival de Cinema de Vitória
De 24 a 29 de novembro, serão exibidos 101 filmes de maneira on-line. As sessões são gratuitas e começarão sempre às 19 horas, ficando disponíveis para serem assistidas durante 24 horas. A programação será atualizada diariamente e exibida na plataforma InnSaei.TV.
Música
Quarta de Raiz
Música ao vivo, às 18h, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). O som contará com Cecitônio Coelho (Violão de 7 Cordas e voz) e Rodrigo Nogueira (Pandeiro de couro e voz). Couvert: R$ 5.
Teatro
Lá Fora, Temporal
Espetáculo digital com texto de Marcelo Aquino e direção de Cássia Vilasbôas. Com duração de 60 min, o show conta com a atuação de Analu Preste e Ary Coslov. Sua temporada será composta por apresentações sempre às 17h, nos dias 4, 11, 18 e 25 de novembro. Ocorrendo no Zoom, “Lá Fora, Temporal” é acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 10 a R$ 200. Venda: No site Sympla. Classificação: 12 anos.
Mãe Arrependida
Espetáculo digital com dramaturgia e encenação de Karla Tenório. A transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Temporada: de 9 de novembro a 16 de dezembro de 2020 – Segundas, Terças e Quartas, às 21h. Duração: 55min. Classificação Indicativa: 16 anos. Ingresso: de R$ 30 a R$ 200. Venda: No site Sympla.
Tem Psicoterapeuta na Plateia na Sua Janela Digital
O monólogo com atuação de Daniel Cairo e texto do ator com Daniel Arcades é uma nova versão do espetáculo teatral "O Último Capítulo". Sua transmissão ocorre às 20h, no YouTube, o link de acesso será encaminhado via e-mail no dia do evento.. Ingressos: de R$ 20 a R$ 200. Venda: No site Sympla.
Literatura
Encontros de Interrogação 2020
De 23 a 27 de novembro, sempre às 17h, o evento digital que debate a literatura estará disponibilizando depoimentos de autores no canal no YouTube do Itaú Cultural. Os depoimentos da quarta-feira serão: Ryane Leão (10h); Luiz Ruffato(14h); Jarid Arraes (18h).