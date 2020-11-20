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Quarta-feira (25) terá nova versão da peça "O Último Capítulo" on-line

A programação também contará com sessão do espetáculo digital "Mãe Arrependida", com atuação de Karla Tenório; confira a agenda

Publicado em 

20 nov 2020 às 17:42

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 17:42

O ator Danilo Cairo no espetáculo
O ator Danilo Cairo no espetáculo "O Último Capítulo", transformado em "Tem Psicoterapeuta na Plateia na Sua Janela Digital" para versão on-line Crédito: Diney Araújo/Divulgação

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Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Cinema

Festival de Cinema de Vitória

De 24 a 29 de novembro, serão exibidos 101 filmes de maneira on-line. As sessões são gratuitas e começarão sempre às 19 horas, ficando disponíveis para serem assistidas durante 24 horas. A programação será atualizada diariamente e exibida na plataforma InnSaei.TV.

Música 

Quarta de Raiz

Música ao vivo, às 18h, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). O som contará com  Cecitônio Coelho (Violão de 7 Cordas e voz) e Rodrigo Nogueira (Pandeiro de couro e voz). Couvert: R$ 5. 

Teatro

Lá Fora, Temporal

Espetáculo digital com texto de Marcelo Aquino e direção de Cássia Vilasbôas. Com duração de 60 min, o show conta com a atuação de Analu Preste e Ary Coslov. Sua temporada será composta por apresentações sempre às 17h, nos dias 4, 11, 18 e 25 de novembro. Ocorrendo no Zoom, “Lá Fora, Temporal” é acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 10 a R$ 200. Venda: No site Sympla. Classificação: 12 anos.

Mãe Arrependida

Espetáculo digital com dramaturgia e encenação de Karla Tenório. A transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Temporada: de 9 de novembro a 16 de dezembro de 2020 – Segundas, Terças e Quartas, às 21h. Duração: 55min. Classificação Indicativa: 16 anos. Ingresso: de R$ 30 a R$ 200. Venda: No site Sympla.

Tem Psicoterapeuta na Plateia na Sua Janela Digital

O monólogo com atuação de Daniel Cairo e texto do ator com Daniel Arcades é uma nova versão do espetáculo teatral "O Último Capítulo". Sua transmissão ocorre às 20h, no YouTube, o link de acesso será encaminhado via e-mail no dia do evento.. Ingressos: de R$ 20 a R$ 200. Venda: No site Sympla.

Literatura

Encontros de Interrogação 2020

De 23 a 27 de novembro, sempre às 17h, o evento digital que debate a literatura estará disponibilizando depoimentos de autores no canal no YouTube do Itaú Cultural. Os depoimentos da quarta-feira serão: Ryane Leão (10h); Luiz Ruffato(14h); Jarid Arraes (18h).

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