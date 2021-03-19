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Quarta-feira (24/03) será de show on-line do cantor Semper Volt

Peça "Cuidado Quando For Falar de Mim", idealizada por Ricardo Santos, também compõe a programação do dia; confira a agenda

Publicado em 

19 mar 2021 às 17:18

Publicado em 19 de Março de 2021 às 17:18

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

MÚSICA

Semper Volt

O cantor João Tenório, conhecido como Semper Volt, está com lives ocorrendo todas as quartas até  7 de abril, às 21h, no canal oficial do Semper Volt

TEATRO

Que Mundo Deixaremos Para Keith?

Peça on-line com atuação de Corajo e Sergio Medeiros. O espetáculo ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 50 minutos. Classificação Indicativa: livre.

Dentro do Coração Selvagem

O espetáculo é uma atração imersiva virtual de peça gravada sobre a autora Clarice Lispector. O evento aonde o público pode guiar seu avatar por salas digitais ocorre às 20h, na plataforma Gather Town, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: de R$ 20 a R$ 120. Venda: no site Sympla.

Cuidado Quando For Falar de Mim

Espetáculo virtual com direção artística e idealização de Ricardo Santos sobre relatos de pessoas vivendo com HIV. A Dramaturgia é de Carolina Lavigne. Sua transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 a R$ 50. Venda: no site Sympla. Classificação Indicativa: 16 anos. Duração: 70 minutos.

Aviso Prévio

O espetáculo exibido virtualmente conta com direção e Clara Carvalho, além de atuação de Fernanda Couto e Kiko Vianello. Sua transmissão ocorre às 20h, no YouTube. Ingresso: R$ 20. Venda: no site Sympla. Classificação indicativa: 12 anos. Temporada: 16 a 25 de março, sempre às 20h.

DANÇA

O Idiota

O espetáculo virtual é um solo de Marcos Abranches, com direção artística e coreográfica de Sandro Borelli. Sua Transmissão ocorre às 20h30, no Zoom, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Gratuitos, seus ingressos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 90 minutos. Classificação indicativa: 18 anos.

EXPOSIÇÃO

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Leonardo da Vinci - 500 anos de um Gênio

A exposição virtual é uma imersão na vida de Da Vinci e suas obras, contando com imagens, áudios, vídeos, lives e realidade aumentada. Seu acesso é gratuito e o ingresso pode ser adquirido no site da mostra. A experiência estará aberta ao público de forma on-line até o dia 28 de março de 2021.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

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