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Quarta-feira (22/09) contará com apresentação on-line de Christiana Lobo

A cantora lança em live o álbum "Plantar Ações"; confira a programação cultural do dia

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 18:26

Publicado em 

20 set 2021 às 18:26

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Liberação de eventos presenciais

Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 600 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.

MÚSICA ON-LINE

Christiana Lobo

A cantora lança o álbum "Plantar Ações", a partir das 20h, no canal no YouTube da artista que aposta na MPB.

MÚSICA AO VIVO

Samba de Preta

Elaine Vieira, acompanhada do violonista Lilinho e com a participação de Maicon Gomes no pandeiro, interpreta sambas. A partir das 19h30, no Espaço Colaborativo e Cultural Thelema (Rua Graciano Neves, 90 - Centro Histórica de Vitória). Couvert: Valor espontâneo. 

Quarta de Raiz com Sol Pessoa

Cecitônio Coelho (Violão de 7 Cordas e voz), Saulo Santos (Pandeiro de couro e percussão) e Sol Pessoa (voz). A partir das 19h, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3026-7868.

EXPOSIÇÕES 

Mãos que Alimentam

Exposição fotográfica com 28 painéis de fotos que retratam o agronegócio capixaba e foram publicadas nas edições da revista Conexão Safra. Temporada: 1º a 30 de setembro. Local: Shopping Vitória, em frente a Riachuelo, no 1º piso (Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória). Entrada franca. 

Hapticus Silvestris

Exposição presencial da artista Flávia Arruda com imersão sensorial na Mata Atlântica através de instalações, fotografias e sons.  Local: Galeria Homero Massena (Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória). Visitação: 24 de agosto a 23 de outubro, segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 13h às 17h. 

Casa da Memória

O local (Rua Luciano das Neves com Beira Mar. Área urbana. Prainha) abriga uma exposição permanente, que conta com imagens que retratam a evolução do município ao longo dos últimos 100 anos, podendo o visitante conhecer parte da história da cidade, com acervo histórico e cultural sobre a colonização do Espírito Santo. Horário de funcionamento: terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. A entrada é gratuita. Informações: (27) 3388-4344. 

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