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Quarta-feira (20/01) terá peça on-line "Congresso do Kaos"

Além do espetáculo da cia Teatro do Amanhã, a programação também contará com apresentação virtual infantil e outras atrações

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 13:48

Publicado em 

15 jan 2021 às 13:48

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

TEATRO

O Inferno é um Espelho da Borda Laranja

O monólogo que tem direção, dramaturgia, luz e atuação de Wander B. ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 ou R$ 10. Venda: No site Sympla

Congresso do Kaos

Espetáculo digital da cia Teatro do Amanhã com texto e atuação de Rodrigo Hemínio. Sua transmissão ocorre às 19h, no YouTube. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 20. Venda: No site Sympla. Duração: 60 minutos. Classificação: 14 anos.

INFANTIL

A História das Histórias

Peça digital com atuação de: Alana Bortolini, Enrico Verta, Mari Willians, Nathalia Kwast, Patrick Aguiar, Rafael Rilo e Tita Azevedo. A transmissão ocorre às 17h, Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 20. Venda: No site Sympla. Duração: 30 minutos. Classificação etária: 04 anos.

EXPOSIÇÃO

Coletividade Negra

A exposição virtual conta com os trabalhos de Márvila Araújo, fotógrafa, e do artista visual Luciano Feijão. A abordagem dos dois artistas traz à tona temáticas como africanidade, diáspora, ancestralidade, lutas, religiosidade. A mostra tem acesso gratuito no site do Museu Vale e segue até o dia 1º de fevereiro de 2021.

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Leonardo da Vinci - 500 anos de um Gênio

A exposição virtual é uma imersão na vida de Da Vinci e suas obras, contando com imagens, áudios, vídeos, lives e realidade aumentada. Seu acesso é gratuito e o ingresso pode ser adquirido no site da mostra. A experiência estará aberta ao público de forma on-line até o dia 28 de março de 2021.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

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