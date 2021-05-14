Quarta-feira (19/05) terá peça virtual "Pink Star"

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TEATRO
Pink Star
Espetáculo de comédia digital adaptado do original de 2017, com direção de Rodolfo García Vázquez. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 a R$ 50. Venda: no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos. Duração: 60 minutos.
Prefiro às Quartas
Projeto virtual da Companhia Aldeia dos Bobos que reúne quatro peças curtas. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 10 a R$ 50. Venda: no site Sympla.
O Pior de Mim
O monólogo virtual fica disponível de 00h do dia 17 de maio até às 23h59 do dia 23 do mesmo mês. Sua transmissão será no YouTube e as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 10 a R$ 200. Venda: no site Sympla. Duração: 50 minutos. Classificação Indicativa: 14 anos.
Macbeth 2020
Espetáculo virtual com direção de Sidnei Oliveira. A peça tem acesso disponibilizado no YouTube, até o dia 30 de maio, com entrada exclusiva a partir da reserva gratuita no site Sympla. Duração: 40 minutos. Classificação Indicativa: 12 anos.
Angustia-me
Espetáculo virtual com direção de Alexandre Mello. A peça tem acesso disponibilizado no YouTube, até o dia 30 de junho, com entrada exclusiva a partir da reserva gratuita no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos.
Barba Azul ou Todo Coração Tem um Bosque
Peça virtual com dramaturgia e atuação de Lígia Fonseca. Sua transmissão ocorre às 21h, na plataforma Teatro WeDo!, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 0 a R$ 50. Venda: no site Sympla. Duração: 30 minutos. Classificação Indicativa: 16 anos.
21º Festival Nacional de Teatro de Guaçuí
O evento com transmissão de peças capixabas e de SP, RJ, PB e MG teve início no último dia 16 e segue até o dia 22 de maio. A programação gratuita está sendo exibida no canal no YouTube do grupo Gota, Pó e Poeira. Confira as atrações do dia:
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.