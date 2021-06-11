Quarta-feira (16/06) contará com participação de Raí Saia Rodada em live

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MÚSICA
São João de Todos
O festival arraía ocorre no canal no YouTube Sua Música e conta com diversas atrações, tendo início nesta quarta (16), ele segue até o domingo (20). Confira as atrações do dia, a partir das 20h: Eliane, Raí Saia Rodada, Daniel dos Teclados, Matheus Fernandes.
TEATRO
Romanceiro da Inconfidência
Espetáculo virtual da Cia. Teatral Letra Jovem, baseado na obra de Cecília Meireles. Sua transmissão ocorre às 11h e 15h, ainda sem local definido. Os ingressos gratuitos podem ser adquiridos no site Sympla.
Angustia-me
Espetáculo virtual com direção de Alexandre Mello. A peça tem acesso disponibilizado no YouTube, até o dia 30 de junho, com entrada exclusiva a partir da reserva gratuita no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos.
Gota D'Água
Espetáculo virtual da Cia. Epílogo, com adaptação de Luccas Papp. Temporada: 09 a 30 de junho, quartas, às 20h. Ingresso: R$ 20, R$ 40, R$ 60. Venda: no site Sympla. Suas transmissões ocorrem no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Duração: 90 minutos. Classificação Indicativa: 10 anos.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.