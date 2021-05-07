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Quarta-feira (12/05) terá live de Orlando Morais

A programação também contará com o projeto "Prefiro às Quartas", que reúne quatro espetáculos teatrais curtos; confira a agenda

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 16:53

Publicado em 

07 mai 2021 às 16:53

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

MÚSICA

Orlando Morais

O músico homenageia os enfermeiros através de live solidária. A apresentação conta com participação de Cléo, Antônia Morais, Ana Morais, Xande de Pilares, Sérgio Procópio, Ricardo Leão, Zé Canuto e GRES Portela. A live ocorre às 20h, na plataforma ShowIn . Ingresso: R$ 5.

I Festival Tradicionalidades

Desta quarta-feira (12) ao domingo (16) o evento traz apresentações de grupos culturais das comunidades tradicionais do Estado do Rio de Janeiro on-line. As transmissões gratuitas ocorrem no site do festival. Confira a programação do dia: 

TEATRO

Afluentes Acreanas

Espetáculo virtual da Associação Teatro Candeeiro. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 a R$ 50. Venda: no site Sympla. Classificação: 12 anos. 

Prefiro às Quartas

Projeto virtual da Companhia Aldeia dos Bobos que reúne quatro peças curtas. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 10 a R$ 50. Venda; no site Sympla

O Pior de Mim

O monólogo virtual fica disponível de 00h do dia 10 de maio até às 23h59 do dia 16 do mesmo mês. Sua transmissão será no YouTube e as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 10 a R$ 200. Venda: no site Sympla. Duração: 50 minutos. Classificação Indicativa: 14 anos.

Macbeth 2020

Espetáculo virtual com direção de Sidnei Oliveira. A peça tem acesso disponibilizado no YouTube, até o dia 30 de maio, com entrada exclusiva a partir da reserva gratuita no site Sympla. Duração: 40 minutos. Classificação Indicativa: 12 anos.

Angustia-me

Espetáculo virtual com direção de Alexandre Mello. A peça tem acesso disponibilizado no YouTube, até o dia 30 de junho, com entrada exclusiva a partir da reserva gratuita no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos.

Moléstia

Espetáculo virtual com dramaturgia de Herton Gustavo Gratto. A peça tem acesso sob demanda, podendo ser adquirido ingresso até o dia 17 de maio. A partir do aluguel da peça, o cliente poderá assisti-la em até 48h. Ingresso: R$ 10 a R$ 30. Venda: no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos.

Entre Homens

Espetáculos virtuais com dramaturgia de Rogério Corrêa sobre revolução sexual gay na internet e homofobia. As transmissões ocorrem às 21h, no canal no YouTube "Entre Homens Online", até o dia 16 de maio.

LITERATURA

Quarta Poética

Ruth-Léa Souza apresenta o sarau virtual com a leitura, declamações de textos literários e participação aberta do público. A transmissão ocorre às 19h, no perfil no Instagram @thelemact

EXPOSIÇÃO

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

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