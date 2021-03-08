Quarta-feira (10/03) haverá apresentação on-line de dança "O Idiota"

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DANÇA
O Idiota
O espetáculo virtual é um solo de Marcos Abranches, com direção artística e coreográfica de Sandro Borelli. Sua Transmissão ocorre às 20h30, no Zoom, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Gratuitos, seus ingressos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 90 minutos. Classificação indicativa: 18 anos.
MÚSICA
Quarta de Raiz
Cecitônio Coelho (voz e violão de 7 cordas) e Rodrigo Nogueira (pandeiro de couro e voz) se apresentam ao vivo, às 19h, na Casa de Bamba ( R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória, ES). Informações: (27) 3026-7868. Couvert: R$ 5.
TEATRO
In Extremis
O espetáculo on-line conta com Daniel Infantini e Flávio Tolezani em seu elenco. A comédia dramática foi escrita pelo inglês Neil Barlett e contou com a direção de Bruno Guida. Sua transmissão ocorre às 19h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Com temporada de 23 de fevereiro a 10 de março, às terças e quartas, às 19h, tem acesso gratuito. Os ingressos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 60 minutos. Classificação: 14 anos.
Dentro do Coração Selvagem
O espetáculo é uma atração imersiva virtual de peça gravada sobre a autora Clarice Lispector. O evento aonde o público pode guiar seu avatar por salas digitais ocorre às 21h, na plataforma Gather Town, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: de R$ 20 a R$ 120. Venda: no site Sympla.
Cuidado Quando For Falar de Mim
Espetáculo virtual com direção artística e idealização de Ricardo Santos sobre relatos de pessoas vivendo com HIV. A Dramaturgia é de Carolina Lavigne. Sua transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 a R$ 50. Venda: no site Sympla. Classificação Indicativa: 16 anos. Duração: 70 minutos.
INFANTIL
Show de Mágica
O espetáculo do Mágico Walkir ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. A apresentação é destinada às crianças de 4 a 12 anos. Ingresso: R$ 0 a R$ 9. Venda: no site Sympla. Duração: 30 minutos.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Leonardo da Vinci - 500 anos de um Gênio
A exposição virtual é uma imersão na vida de Da Vinci e suas obras, contando com imagens, áudios, vídeos, lives e realidade aumentada. Seu acesso é gratuito e o ingresso pode ser adquirido no site da mostra. A experiência estará aberta ao público de forma on-line até o dia 28 de março de 2021.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.