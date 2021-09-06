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Agenda

Quarta-feira (08/09) terá show da banda Forrófia em Vitória

A apresentação faz parte da programação cultural dos 470 anos de Vitória, que também conta com diversas outras atrações

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 18:31

Publicado em 

06 set 2021 às 18:31

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Liberação de eventos presenciais

Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 600 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.

ESPECIAL

470 anos de Vitória

A Secretaria Municipal de Cultural (Semc) preparou uma agenda eclética, que nesta quarta-feira contará com muita música, contação de história e missa. Confira: 

MÚSICA AO VIVO

Aleks Brune (trompete) + Liana de Castro (piano) + Marcos Coelho (percussão)

Os músicos se apresentam a partir das 12h, no A Oca Bistrô (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). No repertório, samba, bossa e MPB. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 98825-6714. 

Elaine Vieira e Violão de Lilinho

Os músicos se apresentam a partir das 19h30, no Espaço Thelema (Graciano Neves, 90, Centro, Vitória). Couvert: valor espontâneo. Informações: (27) 3024-6533.

Artur Nogueira

Músico toca ao vivo, às 20h, no Resenha Beach Club (Av.Talma Rodrigues Ribeiro, 190, Bairro São Pedro, Castelândia Jacaraipe). Couvert: R$ 5. 

Cecitônio Coelho (Violão de 7 Cordas e voz) e Rodrigo Nogueira (Pandeiro de couro e voz)

Músicos se apresentam a partir das 19h, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). No repertório, samba de raiz. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3026-7868.

Rodrigo de Souza, Nill, Fábio do Carmo e Zé Tom

Músicos se apresentam a partir das 18h30, no Pimenta Carioca (Av. Saturnino Rangel Mauro, 1215, Jardim da Penha, Vitória). No repertório, samba. Informações: (27) 98898-7223.

MÚSICA ON-LINE

Maria Gadú

A cantora se apresenta a partir das 19h, no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Ao lado de Felipe Roseno a cantora revisita clássicos de sua discografia uma nova roupagem, explorando uma sonoridade mais urbana e contemporânea. O show virtual integra o Circuito de Artes. 

EXPOSIÇÕES 

Mãos que Alimentam

Exposição fotográfica com 28 painéis de fotos que retratam o agronegócio capixaba e foram publicadas nas edições da revista Conexão Safra. Temporada: 1º a 30 de setembro. Local: Shopping Vitória, em frente a Riachuelo, no 1º piso (Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória). Entrada franca. 

Impermanência

Exposição fotográfica do artista, curador e pesquisador Bruno Zorzal. A mostra traz questões como a efemeridade das imagens e a realidade da vida contemporânea, se apropriando de processos fotográficos históricos e artesanais. Visitação:  23 de junho a 17 de setembro. Segunda a sexta-feira, das 10 às 19 horas. Sábado e feriados, das 10 às 14 horas mediante agendamento através do telefone (27) 3132-5295. Local: Casa Porto das Artes Plásticas (Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro Histórico de Vitória). Classificação Indicativa: Livre. Entrada gratuita. 

Natureza Gigante

Exposição presencial com reprodução de insetos e seus predadores com sons e movimentos realísticos. Entre as atrações, formiga, joaninha, borboleta-azul, besouro-rinoceronte, vaga-lume, louva-a-deus, centopeia e gafanhoto. Visitação: até o dia 12 de setembro de 2021, durante o horário de Funcionamento do Boulevard Shopping (Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha). Entrada gratuita.

Hapticus Silvestris

Exposição presencial da artista Flávia Arruda com imersão sensorial na Mata Atlântica através de instalações, fotografias e sons.  Local: Galeria Homero Massena (Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória). Visitação: 24 de agosto a 23 de outubro, segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 13h às 17h. 

Casa da Memória

O local (Rua Luciano das Neves com Beira Mar. Área urbana. Prainha) abriga uma exposição permanente, que conta com imagens que retratam a evolução do município ao longo dos últimos 100 anos, podendo o visitante conhecer parte da história da cidade, com acervo histórico e cultural sobre a colonização do Espírito Santo. Horário de funcionamento: terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. A entrada é gratuita. Informações: (27) 3388-4344. 

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