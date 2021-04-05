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Quarta-feira (07/04) contará com peça on-line "A Obscena Senhora D"

Além do espetáculo digital, a programação terá live musical do cantor Semper Volt; confira a agenda para ficar por dentro de outras atrações

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 15:26

Publicado em 

05 abr 2021 às 15:26

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

TEATRO

A Obscena Senhora D

Espetáculo digital com atuação da atriz e diretora de teatro Suzan Damasceno. Sua transmissão gratuita ocorre às 19h, no @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo

Race

Espetáculo virtual com direção de Gustavo Paso e texto de David Mamet. Sua transmissão ocorre às 20h, via Yazo, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 10 a R$ 30. Venda: no site Sympla. Duração: 75 minutos. Classificação Indicativa: 14 anos.

Golpes no Ventre

Espetáculo virtual solo da atriz Jana Santa Cruz. A apresentação conta com texto e direção de Fernando Santana. A transmissão ocorre às 19h, no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Venda: no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos.

MÚSICA

Semper Volt

O cantor João Tenório, conhecido como Semper Volt, está com lives ocorrendo todas as quartas até  7 de abril, às 21h, no canal oficial do Semper Volt. A apresentação dessa quarta-feira contará com a participação de Carlos Bala. 

Pipo Pêgorâro

O cantor apresenta o trabalho “Antropocósmico” às 20h, em seu canal no YouTube, o show faz parte de uma série de 7 apresentações, no total.

EXPOSIÇÃO

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

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