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Quarta-feira (05/05) contará com peça on-line "Maravilhoso Escândalo"

A peça é uma adaptação da obra “Água Viva”, de Clarice Lispector, além de contar com  atuação de Dayanna Maia e Giovanna de Toni

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 16:04

Publicado em 

30 abr 2021 às 16:04

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Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

TEATRO

Maravilhoso Escândalo

Espetáculo virtual com atuação de Dayanna Maia e Giovanna de Toni. Sua transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Classificação Indicativa: 12 anos.

A Genealogia Celeste de uma Dança

Monólogo virtual com atuação de Luciano Chirolli e texto de Juliana Leite. Sua transmissão ocorre às 20h, Zoom, acessível via Sympla Streaming. O ingresso gratuito pode ser adquirido no site Sympla.

Nica

O espetáculo com Elisa Band ocorre às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e canal no YouTube Sesc São Paulo.  O monólogo fala de rotas alteradas e caminhos desviantes.

EXPOSIÇÃO

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

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