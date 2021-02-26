Quarta-feira (03/03) terá peça virtual imersiva "Dentro do Coração Selvagem"

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MÚSICA
Quarta de Raiz
Cecitônio Coelho (voz e violão de 7 cordas) e Rodrigo Nogueira (pandeiro de couro e voz) se apresentam ao vivo, às 18h, na Casa de Bamba (: R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória, ES). Informações: (27) 3026-7868. Couvert: R$ 5.
TEATRO
In Extremis
O espetáculo on-line conta com Daniel Infantini e Flávio Tolezani em seu elenco. A comédia dramática foi escrita pelo inglês Neil Barlett e contou com a direção de Bruno Guida. Sua transmissão ocorre às 19h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Com temporada de 23 de fevereiro a 10 de março, às terças e quartas, às 19h, tem acesso gratuito. Os ingressos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 60 minutos. Classificação: 14 anos.
Dentro do Coração Selvagem
O espetáculo é uma atração imersiva virtual de peça gravada sobre a autora Clarice Lispector. O evento aonde o público pode guiar seu avatar por salas digitais ocorre às 21h, na plataforma Gather Town, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: de R$ 20 a R$ 120. Venda: no site Sympla.
Terra Adorada
A mostra de teatro online “As Oito de Março” vai exibir nesta quarta-feira (3), às 18h30, o espetáculo dirigido por Ana Luiza da Silva (RS) e Jezebel De Carli (RS). Após a exibição, haverá um debate ao vivo com as diretoras. Acompanhe a programação pelo canal no YouTube do projeto. Duração: 1h11.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Leonardo da Vinci - 500 anos de um Gênio
A exposição virtual é uma imersão na vida de Da Vinci e suas obras, contando com imagens, áudios, vídeos, lives e realidade aumentada. Seu acesso é gratuito e o ingresso pode ser adquirido no site da mostra. A experiência estará aberta ao público de forma on-line até o dia 28 de março de 2021.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.