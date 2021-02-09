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Psirico fará live show na segunda-feira (15/02)

A programação também contará com espetáculos digitais como "A Dama da Noite", com texto de Caio Fernando Abreu; confira a agenda

Publicado em 

09 fev 2021 às 18:34

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 18:34

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

SHOW

Psirico

O pagodão baiano na voz de Márcio Victor estará em live às 17h, em seu canal no YouTube. O show virtual será uma apresentação do bloco de carnal "As Muquiranas". 

Giulia Be

A cantora carioca participará de live do "Carnatinder", ainda sem horário definido pela produção do evento. A transmissão ocorrerá no canal no YouTube da artista. 

TEATRO

A Dama da Noite

Peça on-line com texto de Caio Fernando Abreu e direção de Kiko Reiser. Temporada: segundas-feiras, de 8 de fevereiro a 1 de março, às 20h. A transmissão ocorrerá na Twitch, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 10 ou R$ 20. Venda: No site Sympla. Classificação: 14 anos. Duração: 45 minutos. 

Tenho Morada em Mim

Apresentação digital com texto e atuação de Lucélia Pontes. Sua transmissão corre às 19h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 10 a R$ 200. Venda: No site Sympla.  Classificação: 16 anos. Duração: 55 minutos. Temporada: de 31 de janeiro a 15 de fevereiro, domingos e segundas, às 19h.

EXPOSIÇÃO

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Leonardo da Vinci - 500 anos de um Gênio

A exposição virtual é uma imersão na vida de Da Vinci e suas obras, contando com imagens, áudios, vídeos, lives e realidade aumentada. Seu acesso é gratuito e o ingresso pode ser adquirido no site da mostra. A experiência estará aberta ao público de forma on-line até o dia 28 de março de 2021.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

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