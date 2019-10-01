Preta Gil traz seu espetáculo para Vitória (19 e 20/10)

A peça com direção de Otávio Müller, direção musical de Francisco Gil e roteiro de Daniela Ocampo, recém estreada, chega a Vitória pelo Circuito Cultural Unimed, nos dias 19 e 20 de outubro no Teatro da Ufes.
Preta Gil finalmente abre sua “caixa preta” que, aos quarenta e cinco anos de vida e dezessete de carreira, está repleta de histórias ara contar e músicas para cantar. Nascida no berço esplêndido da MPB tropicalista nos anos 70, criada no epicentro da cultura pop /rock intelectual dos anos 80 e 90, a cantora, atriz e apresentadora fará no teatro o primeiro monólogo autobiográfico e musical de sua carreira: Uma Stand Up Comedy costurada por músicas que permeiam sua história, acompanhada por uma banda só de mulheres.
Quando?
Dias 19 e 20 de outubro de 2019. Sábado, às 20h, e domingo, às 19h.
Onde?
Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
Quanto?
Mezanino: R$ 25 (meia); R$ 50 (inteira). Plateia: R$ 45 (meia); R$ 90 (inteira). Ingressos à venda no site.