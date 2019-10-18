Pixote e Davizinho

Quando?
Domingo (20), às 17h
Onde?
Rod. Serafim Derenzi< 2.250, Grande Vitória, Vitória
Quanto?
(3° lote/ meia): Pista a R$ 500 e Área Vip a R$ 100
Publicado em 18 de Outubro de 2019 às 17:05
Publicado em
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