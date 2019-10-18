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Pixote e Davizinho

Evento vai contar ainda com Pele Morena e Dj Fabrício V. Class,

Publicado em 18 de Outubro de 2019 às 17:05

Publicado em 

18 out 2019 às 17:05
Grupo Pixote Crédito: Reprodução Multishow

Quando?

Domingo (20), às 17h

Onde?

Rod. Serafim Derenzi< 2.250, Grande Vitória, Vitória

Quanto?

(3° lote/ meia): Pista a R$ 500 e Área Vip a R$ 100

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