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Penha Roots, Sérgio Britto e mais nesta sexta-feira (15/02)

Publicado em 

08 fev 2019 às 20:07

Publicado em 08 de Fevereiro de 2019 às 20:07

FESTIVAL
Trio Dona Zefa Crédito: Elaine Lucia
Penha Roots
Com Danças Circulares e Banda Suindara, Aldeia, Kanabaus, Lion Jump e Dona Zefa. Às 16h20. Parque de Exposições. Patrimônio da Penha, Divino São Lourenço. Entrada: R$ 35 (dia/ individual/ 1º lote); R$ 60 (passaporte/ individual/ 1º lote). Informações: (28) 3553-0517.
SHOW
Sérgio Britto Crédito: Damián Cejas Delgue
Sérgio Britto
Às 22h. Liverpub Vitória. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 50 (plateia/ individual); R$ 240 (mesa/ 4 pessoas). Informações: (27) 99944-1204.
BALADA
Léo Lima Crédito: Blue Films
Wood’s Vitória
Manoel Jr., Léo Lima e DJ Bruno Fischer. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.
Fluente
2019 Hitzeiras. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 20 (on-line); R$ 25 (portaria). Informações: (27) 3311-5216.
Bolt
Mil Grau. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 15. Informações: (27) 3311-5216.
Toro Club
Spot, com André Garça, Sii Campos, Fabiano Morais e Junce. Às 23h59. Rua Doutor Eurico de Aguiar, 957, Santa Lucia, Vitória. Entrada: R$ 25 (promocional).
Stone Pub
Meshupa. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 10 (50 primeiros); R$ 15 (lista/ até 23h/ após os 50 primeiros); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.
Correria Music Bar
Aquecimento Los Hermanos em Vix, com as bandas Caras Estranhos e Conscience. Às 22h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: gratuito (até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 98116-3325.
 
Rian e Rodrigo Crédito: Lucas Dornellas
Barrerito Chopperia
Rian & Rodrigo e Rabannada DJ. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99810-4312.
 
João Fellipe e Rafael Crédito: Amós Rodrigues
Embrazado
Sextinha do Embrazado, com MUG e João Fellipe & Rafael. Às 20h. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 10.
 
Alan Venturin Crédito: Rafael Nick/ Divulgação
Vitrine Music Bar
"SEEEXTA!", com Pedro & Lucas e Alan Venturin. Às 21h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (lista/ dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo). Informações: (27) 99950-1515.
FESTA
Sexta Sound #7
Com os DJs Zappie; Leandro Bonfim; FusionDub, Ganjah Mountain e Jeffinho Faraó. Às 18h. OPARQUE. Rua Sete de Setembro, 493. Centro, Vitória. Entrada: R$ 10. Informações: (27) 3207-3446.
Forró De Vila Velha
Sexta de Verão, com Vinicus Carangueijo, Gustavo Pingo e Marcos Miranda. Às 22h. Jura's bar. Rua Chales Darwin, 1101, Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (lista até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 99909-4770.
LITERATURA
Transgressoras
Leituras dramáticas produzidas por mulheres do coletivo Elas Tramam. Às 20h. Palácio de Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada: gratuito (pessoas trans); R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira).
Drogas e suas imagens: Ensaios sobre a experiência com psicoativos
Lançamento do livro de Getulio Sérgio Souza Pinto. Às 18h30. Centro Cultural Eliziário Rangel. Rua Gonçalves Dias, 1089, São Diogo I, Serra. Entrada gratuita.
MÚSICA AO VIVO
Banda Som do Vinil
Anos 60, 70 e 80. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 20. Informações: (27) 99502-0244.
Sol Pessoa e Banda
Samba. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3222-3074.
Jeferson Passamani
MPB. Às 18h30. Masterplace Mall. Av. Nossa Senhora da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3019-6336.
Luiz Magnago
Pop rock. Às 20h. Hophaus. Rua Comissário Octávio de Queiroz, 150, Jardim da Penha, Vitória. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 99262-2580.
Filipe Villanova
Variado. Às 20h. Restaurante Rosa Náutica. Av das Palmeiras, 1, Interlagos, Vila Velha. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99927-8344.
Marcus Macedo
Variado. Às 20h. Restaurante Coco Bambu, Shopping Praia da Costa. Rua Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3141-9100. 
Douglas Lopes
Rock e indie. Às 19h45. Mesk Bar. Rua João da Cruz, 174, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 2142-1838. 

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