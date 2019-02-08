Penha Roots, Sérgio Britto e mais nesta sexta-feira (15/02)

FESTIVAL

Trio Dona Zefa Crédito: Elaine Lucia

Penha Roots

Com Danças Circulares e Banda Suindara, Aldeia, Kanabaus, Lion Jump e Dona Zefa. Às 16h20. Parque de Exposições. Patrimônio da Penha, Divino São Lourenço. Entrada: R$ 35 (dia/ individual/ 1º lote); R$ 60 (passaporte/ individual/ 1º lote). Informações: (28) 3553-0517.

SHOW

Sérgio Britto Crédito: Damián Cejas Delgue

Sérgio Britto

Às 22h. Liverpub Vitória. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 50 (plateia/ individual); R$ 240 (mesa/ 4 pessoas). Informações: (27) 99944-1204.

BALADA

Léo Lima Crédito: Blue Films

Wood’s Vitória

Manoel Jr., Léo Lima e DJ Bruno Fischer. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.

Fluente

2019 Hitzeiras. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 20 (on-line); R$ 25 (portaria). Informações: (27) 3311-5216.

Bolt

Mil Grau. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 15. Informações: (27) 3311-5216.

Toro Club

Spot, com André Garça, Sii Campos, Fabiano Morais e Junce. Às 23h59. Rua Doutor Eurico de Aguiar, 957, Santa Lucia, Vitória. Entrada: R$ 25 (promocional).

Stone Pub

Meshupa. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 10 (50 primeiros); R$ 15 (lista/ até 23h/ após os 50 primeiros); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.

Correria Music Bar

Aquecimento Los Hermanos em Vix, com as bandas Caras Estranhos e Conscience. Às 22h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: gratuito (até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 98116-3325.





Rian e Rodrigo Crédito: Lucas Dornellas

Barrerito Chopperia

Rian & Rodrigo e Rabannada DJ. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99810-4312.





João Fellipe e Rafael Crédito: Amós Rodrigues

Embrazado

Sextinha do Embrazado, com MUG e João Fellipe & Rafael. Às 20h. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 10.





Alan Venturin Crédito: Rafael Nick/ Divulgação

Vitrine Music Bar

"SEEEXTA!", com Pedro & Lucas e Alan Venturin. Às 21h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (lista/ dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo). Informações: (27) 99950-1515.

FESTA

Sexta Sound #7

Com os DJs Zappie; Leandro Bonfim; FusionDub, Ganjah Mountain e Jeffinho Faraó. Às 18h. OPARQUE. Rua Sete de Setembro, 493. Centro, Vitória. Entrada: R$ 10. Informações: (27) 3207-3446.

Forró De Vila Velha

Sexta de Verão, com Vinicus Carangueijo, Gustavo Pingo e Marcos Miranda. Às 22h. Jura's bar. Rua Chales Darwin, 1101, Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (lista até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 99909-4770.

LITERATURA

Transgressoras

Leituras dramáticas produzidas por mulheres do coletivo Elas Tramam. Às 20h. Palácio de Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada: gratuito (pessoas trans); R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira).

Drogas e suas imagens: Ensaios sobre a experiência com psicoativos

Lançamento do livro de Getulio Sérgio Souza Pinto. Às 18h30. Centro Cultural Eliziário Rangel. Rua Gonçalves Dias, 1089, São Diogo I, Serra. Entrada gratuita.

MÚSICA AO VIVO

Banda Som do Vinil

Anos 60, 70 e 80. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 20. Informações: (27) 99502-0244.

Sol Pessoa e Banda

Samba. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3222-3074.

Jeferson Passamani

MPB. Às 18h30. Masterplace Mall. Av. Nossa Senhora da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3019-6336.

Luiz Magnago

Pop rock. Às 20h. Hophaus. Rua Comissário Octávio de Queiroz, 150, Jardim da Penha, Vitória. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 99262-2580.

Filipe Villanova

Variado. Às 20h. Restaurante Rosa Náutica. Av das Palmeiras, 1, Interlagos, Vila Velha. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99927-8344.

Marcus Macedo

Variado. Às 20h. Restaurante Coco Bambu, Shopping Praia da Costa. Rua Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3141-9100.

Douglas Lopes