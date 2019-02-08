Penha Roots e baladas neste sábado (16/02)

Publicado em 

08 fev 2019 às 20:12

Publicado em 08 de Fevereiro de 2019 às 20:12

FESTIVAL
Mato Seco Crédito: Willian Soares
Penha Roots
Com Forró Fiá, Herança Negra, Cidade do Reggae, Mato Seco e Trio Potiguá. Às 16h20. Parque de Exposições. Patrimônio da Penha, Divino São Lourenço. Entrada: R$ 35 (dia/ individual/ 1º lote); R$ 60 (passaporte/ individual/ 1º lote). Informações: (28) 3553-0517.
SHOW
Humberto e Ronaldo Crédito: Cristian Ark
Humberto & Ronaldo
Às 22h. Itajuby Eventos. Av. Servidão Professora Antonieta, 295, Maria das Graças, Colatina. Ingressos: R$ 40 (pista/ 2º lote); R$ 120 (open bar/ 2º lote).
CARNAVAL
Bloco Antimofolia
Com BatuqDellas e DJs. Às 16h. Av. Anísio Fernandes Coelho, Jardim da Penha, Vitória até Praça Philogomiro Lannes. Aberto ao público.
Lançamento dos Abadás
Lançamento dos abadás do bloco Afrokizomba, com BatuqDellas e Islan MC. Às 18h. Mucane. Avenida República, 121, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3222-4560.
BALADA
Breno ENTITY_amp_ENTITYBernardo Crédito: Rafael Nick/ Divulgação
Wood’s Vitória
João Fellipe & Rafael, Breno & Bernardo, Phynos Live e DJ Bruno Fischer. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.
Spellunca Music House
Return to Rock. Às 21h. Rua Domingos Alcino Dadalto, 328, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 10.
Fluente
Yukê?!. Às 19h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25 (on-line); R$ 30 (portaria). Informações: (27) 3311-5216.
Bolt
Vinte Um. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (até 0h); R$ 15 (até 1h); R$ 20 (após 1h). Informações: (27) 3311-5216.
Stone Pub
CoverNight. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (lista até 23h); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.
Correria Music Bar
Especial Iron Maiden. Às 22h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 98116-3325.
Barrerito Chopperia
Richard Viana e Wando & Junior. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 99810-4312.
Liverpub Vitória
Rock de Carnaval com a banda Match Rock. Às 22h. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 15 (fantasiados); R$ 25 (sem fantasia). Informações: (27) 99944-1204.
Embrazado
Bloco Chora Me Liga, com João Lucas e Matheus. Às 19h. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 30.
Rômulo Aranttes Crédito: Franco Sarcinelli
Vitrine Music Bar
Balada Vitrine, com Romulo Aranttes e Claudio Ponttes. Às 21h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (lista/ dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo). Informações: (27) 99950-1515.
FESTA
Baú de Vinil
Às 20h. Big Beer Liquor Store. Rua Carijós, 720, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita.
O Grande Baile
Às 21h. Casa da Stael. Rua Sete de Setembro, 263, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (antecipado); R$ 15 (portaria). Informações: (27) 99787-3269.
Baile Tropical
Com Banda Malacaxeta. Às 19h. Grappino RangoBar. Rua Gama Rosa, 128, Centro, Vitória. Entrada: R$ 20. Informações: (27) 3029-5567.
Mãozinha underground rock free
Com a banda Sad_Funny e DJ. Às 21h. Bar do Mãozinha. Avenida Fernando Ferrari, 560, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita.
Forró De Vila Velha
Com Gustavo Pingo, Joãozinho do acordeon e Joabe Zabumbada. Às 22h. Jura's bar. Rua Chales Darwin, 1101, Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (lista até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 99909-4770.
Feijoada de Carnaval Sheraton
Com Grupo PercuSamba. Às 12h. Sheraton Vitoria Hotel. Avenida Saturnino de Brito, 217, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 70 (buffet de feijoada); R$ 120 (buffet de feijoada, bebidas e camisa). Informações: (27) 2125-8000.
Banda 522 Crédito: Bárbara Bueno
Samba na Lama
“Noite das Marchinhas”, com a banda 522. Às 20h. Birita Casa de Cocktail. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1741, Jardim da Penha, Vitória. Aberto ao público. Informações: (27) 3225-2164.
MÚSICA AO VIVO
O cantor e compositor capixaba Chico Lessa lança CD Crédito: Aguilar Alves/Divulgação
Chico Lessa e Bruno Mangueira
Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.
Raimundo Machado Trio
Samba e chorinho. Às 19h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3222-3074.
Soul Mr Black
Rock e groove. Às 21h. Spirito Jazz. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 20. Informações: (27) 3019-0860.
Renato Casanova convida Fred Macucos
Reggae, Congo, rock e pop rock. Às 20h. Restaurante Rosa Náutica. Av das Palmeiras, 1, Interlagos, Vila Velha. Couvert: R$ 20. Informações: (27) 99927-8344.
Sinfonia da Mata
Seresta. Clube. Às 21h. Álvares Cabral. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Entrada: R$ 20.

