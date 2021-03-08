Peça virtual "Semente" terá sessão na quinta-feira (11/03)

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TEATRO
Semente
Peça virtual com dramaturgia e atuação de Stella Tobar. O espetáculo ocorre às 22h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. O ingresso gratuito pode ser reservado no site Sympla. Duração: 45 minutos. Classificação Indicativa: 14 anos. Temporada: 11 a 18 de março, às 22h.
O Pior de Mim
Espetáculo virtual com texto e atuação de Maitê Proença. Sua transmissão ocorre às 19h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 20 a R$ 200. Venda: no site Sympla. Duração: 50 minutos. Classificação Indicativa: 14 anos.
Paulo Freire - O Andarilho da Utopia
Espetáculo digital sobre a vida do educador Paulo Freire. A dramaturgia é de Junio Santos e atuação de Luiz Antônio Rocha. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 25 a R$ 75. Venda: no site Sympla. Classificação: 12 anos.
As Cores de Lorca
Espetáculo digital com direção de Poliana Pitteri e atuação de Celma Ioci, Iashiny Minozzi e Iris Carvallho. A peça será transmitida, às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 a R$ 100. Venda: no site Sympla. Duração: 40 minutos.
Cuidado Quando For Falar de Mim
Espetáculo virtual com direção artística e idealização de Ricardo Santos sobre relatos de pessoas vivendo com HIV. A Dramaturgia é de Carolina Lavigne. Sua transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 a R$ 50. Venda: no site Sympla. Classificação Indicativa: 16 anos. Duração: 70 minutos.
As Mariposas
O espetáculo virtual tem dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. Sua transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0, R$ 10. Venda: no site Sympla. Temporada: 19 de fevereiro a 25 de abril, todas as quintas, sextas e sábados, às 21h; domingos, às 18h.
MÚSICA
Yuri Guijansque
O artista apresenta "Uma Noite Caraíva", tocando samba, Tropicália e axé antigo, às 18h, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). COuvert: R$ 10. Informações: (27) 3026-7868.
DANÇA
O Idiota
O espetáculo virtual é um solo de Marcos Abranches, com direção artística e coreográfica de Sandro Borelli. Sua Transmissão ocorre às 20h30, no Zoom, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Gratuitos, seus ingressos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 90 minutos. Classificação indicativa: 18 anos.
Chumbo
Espetáculo de dança realizado pelo Núcleo de Pesquisa Tranzborde e Corpo Rastreio. A apresentação digital ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 a R$ 50. Venda: no site Sympla.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Leonardo da Vinci - 500 anos de um Gênio
A exposição virtual é uma imersão na vida de Da Vinci e suas obras, contando com imagens, áudios, vídeos, lives e realidade aumentada. Seu acesso é gratuito e o ingresso pode ser adquirido no site da mostra. A experiência estará aberta ao público de forma on-line até o dia 28 de março de 2021.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.