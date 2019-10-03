Peça “Que prospera sempre alcança” na sexta e sábado (04 e 05/10)

Sexta (04/10), às 19h.
Onde?
Praça Regina Frigeri Furno. Jardim da Penha, Vitória.
Quanto?
Aberto ao público.
Sábado (05/10), às 19h.
Onde?
Praça dos Namorados. Av. Saturnino de Brito, 1075, Praia do Canto, Vitória.
Quanto?
Aberto ao público.
Publicado em 03 de Outubro de 2019 às 15:31
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta