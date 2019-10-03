Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Teatro

Peça “Que prospera sempre alcança” na sexta e sábado (04 e 05/10)

Com apresentações gratuitas, a peça da Próspera Trupe de Teatro aborda a realização dos sonhos em tempos de desemprego e empreendedorismo.

Publicado em 03 de Outubro de 2019 às 15:31

Publicado em 

03 out 2019 às 15:31
Quem prospera sempre alcança Crédito: João Caldas

Sexta (04/10), às 19h.

Onde?

Praça Regina Frigeri Furno. Jardim da Penha, Vitória.

Quanto?

Aberto ao público.

Sábado (05/10), às 19h.

Onde?

Praça dos Namorados. Av. Saturnino de Brito, 1075, Praia do Canto, Vitória.

Quanto?

Aberto ao público.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

teatro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados